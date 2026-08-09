Ayoze Pérez recupera el gol y espera "volver a ser decisivo" en el Villarreal
El tinerfeño cierra la pretemporada 2026/27 como máximo goleador del Submarino, con cuatro tantos en siete partidos, y encara con confianza el estreno liguero ante el Racing de Santander: «Estoy cogiendo esa confianza que debe ser determinante»
Ayoze Pérez quiere volver a ser Ayoze. Después de una temporada 2025/26 condicionada por las lesiones, la falta de continuidad y la dificultad para alcanzar su mejor estado de forma, el atacante del Villarreal CF ha aprovechado la pretemporada para recuperar sensaciones y, sobre todo, una de las cosas que más necesita cualquier delantero: el gol.
El futbolista tinerfeño ha terminado la preparación veraniega como máximo goleador del Villarreal, con cuatro tantos en los siete encuentros de pretemporada, unas cifras que le permiten afrontar reforzado el inicio del curso oficial. Una temporada especialmente exigente en la que pretende recuperar protagonismo dentro del ataque amarillo y convertirse nuevamente en uno de los referentes ofensivos del equipo.
Cuatro goles para recuperar confianza
Ayoze cerró la preparación marcando también ante el Galatasaray, en el último ensayo antes del comienzo de LaLiga. Tras el encuentro, el delantero valoró positivamente una prueba de máxima exigencia.
«El partido ante el Galatasaray fue un buen test para nosotros antes de empezar la temporada, con un buen rival y en un gran estadio para ponernos a punto», aseguró el atacante groguet.
Pero más allá de los resultados de verano, el gran valor de esta pretemporada para Ayoze ha sido recuperar continuidad, minutos y confianza. El propio jugador reconoce la importancia que tiene para un atacante encontrarse con el gol antes de comenzar la competición.
«Es muy importante para un delantero marcar goles. Anoté ante el Galatasaray y en otros partidos de esta pretemporada, y por ello estoy muy contento, ya que estoy cogiendo esa confianza que debe ser determinante de cara a un año que debe ser muy importante», reconoció el ariete.
Es muy importante para un delantero marcar goles. Anoté ante el Galatasaray y en otros partidos de esta pretemporada, y por ello estoy muy contento, ya que estoy cogiendo esa confianza que debe ser determinante de cara a un año que debe ser muy importante
El reto ahora será trasladar esas sensaciones a la competición oficial. El Villarreal iniciará LaLiga el próximo domingo 16 de agosto en casa del Racing de Santander, una primera prueba ya sin margen para los experimentos propios del verano.
Adaptación a los nuevos conceptos
La pretemporada también ha servido para que la plantilla vaya asimilando las ideas del nuevo cuerpo técnico. Ayoze reconoce que el equipo todavía se encuentra en pleno proceso de aprendizaje.
«Ha sido una pretemporada de aprender nuevos conceptos, de ponernos a ritmo de competición. Ahora comenzamos la semana previa al inicio de LaLiga con muchas ganas e ilusión para todo lo que viene», explicó Ayoze.
Ayoze desveló cómo está viviendo la plantilla la llegada de Iñigo Pérez como nuevo entrenador: «El míster trata de aportarnos su idea, estamos todavía cogiendo y asimilando muchos conceptos, ganando en cuanto a ritmo de competición a la vez. Pero ahora llega lo bueno, arrancan los campeonatos de verdad y ya no hay tregua».
Una exigencia que aumenta desde esta misma semana: «Esperemos que el equipo de cara a esta semana esté ya preparado, porque ahora ya valen los puntos y los partidos tienen mucho valor, y esperamos dar el máximo de nosotros».
Ayoze quiere continuidad
Para el delantero amarillo, el objetivo individual pasa especialmente por tener regularidad dentro del equipo. Después de un curso demasiado interrumpido por los problemas físicos, Ayoze aspira a encadenar partidos y recuperar esa versión capaz de aportar tanto en la definición como en la creación ofensiva.
«Espero seguir estando regularmente en el equipo dentro del campo, aportando tanto goles como asistencias, en busca de ayudar a poder conseguir lo mejor para el equipo», explicó.
Los cuatro tantos de pretemporada representan únicamente un punto de partida, pero también una señal esperanzadora. Ayoze Pérez vuelve a sentirse goleador justo antes de que comiencen los partidos que cuentan. El Villarreal necesita su talento y el tinerfeño busca convertir esta pretemporada en el inicio de su particular reivindicación.
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