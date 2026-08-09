Las notas del Villarreal en el gran triunfo contra el Galatasaray: ¿Quién fue el mejor?
Gran partido del conjunto de Iñigo Pérez en un territorio hostil, mostrando una excelente versión
El Submarino venció y convenció en Turquía logrando un triunfo importante de cara al inicio liguero. Analizamos el encuentro de los once jugadores titulares, que bien podría ser el once en el estreno contra el Racing de Santander el próximo domingo en El Sardinero.
Luiz Junior (5) | En el gol quizás pudo hacer más, aunque Osimhen estaba completamente solo. Evitó el 2-1 en un gran contraataaque de Yilmaz. Debe coger más confianza.
Mouriño (7) | Se prodigó en ataque más de lo habitual. Siempre serio en defensa, aunque el gol llegó por su costado. Un seguro de vida... y tangana con Osimhen.
Veiga (7) | Se las vio tiesas con Osimhen. Este año debe dar un paso adelante en jerarquía.
Foyth (8) | Es el líder de la zaga, evitó un tanto tirándose prácticamente bajo la línea de gol. Capitán.
Carlos Romero (7) | Sufrió con Sané porque es muy bueno. En ataque fue un puñal y rozó el gol con un latigazo.
Pape Gueye (8) | Regresó tras unas molestias y está listo para el debut. Poderío físico e inteligencia con balón.
Comesaña (6) | Siempre ayuda al equipo, siempre trabaja para el equipo. Sostuvo bien el centro del campo.
Moleiro (7) | Es un peligro cuando recibe en su zona izquierda. Le faltó el último golpeo.
Pepe (7) | Hizo mucho daño pero perdonó muchas ocasiones.
Ayoze (8) | Está en forma y llamando a la puerta de la titularidad. Rápido y siempre peligroso.
Mikautadze (9) | Decidió el encuentro con un golazo. Está en un momento de forma brutal.
De los sustituidos, Buchanan fue el que más minutos dispuso y aportó velocidad, perdonando también alguna oportunidad clarísima.
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