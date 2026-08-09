El Villarreal B encuentra su dinamita: el verano dorado del delantero 'groguet' Albert García

El Villarreal B sonríe con el estado de gracia de su gran referente ofensivo. Albert García se ha convertido en el nombre propio de la pretemporada tras firmar una tarjeta de presentación formidable con 4 goles en 4 partidos. A sus 22 años, el ariete natural de Viladecans (Barcelona) demuestra que el tremendo tramo final que firmó el curso pasado, donde acumuló 8 goles en 36 partidos, no fue una casualidad sino el prólogo de su explosión definitiva. Su idilio con el gol no entiende de escenarios ni de rivales: castigó primero al Chelsea U23, firmó un doblete espectacular frente al CD Eldense y cerró su racha frente al Intercity CF, confirmando su buen estado de forma.

Instinto letal desde la cantera

Este rendimiento inmediato no sorprende a quienes siguen de cerca la evolución del atacante catalán, un futbolista rápido, letal e inteligente en sus movimientos dentro del área. La dirección deportiva del club castellonense estuvo rápida al adelantarse a sus competidores para cerrar su fichaje en enero de 2025 procedente del Europa. El instinto killer que exhibe ahora en el Mini Estadi es una cualidad innata que ya demostró en su etapa formativa; de hecho, su mejor registro anotador lo firmó en la temporada 2021/22 con el juvenil de la EF Gavà, destrozando las redes rivales con una cifra histórica de 26 goles en 26 partidos.

Punta referencia

De cara a la nueva campaña 2026/27, Albert García se perfila como una pieza totalmente indispensable en los esquemas del Villarreal B para pelear por los objetivos más ambiciosos. Su capacidad para estirar al equipo en velocidad, sumada a una madurez táctica impropia de su edad, le otorga al cuerpo técnico un recurso diferencial en la categoría. Si mantiene este nivel de confianza y voracidad de cara a la portería contraria, el delantero barcelonés no solo liderará el ataque del filial, sino que obligará al primer equipo a mirar muy de cerca su evolución en los próximos meses.

Por otra parte, ha trascendido el horario para el primer partido del Villarreal CF B como local en la presente temporada 2026/27, correspondiente la segunda jornada de liga. El filial recibirá al Algeciras CF el viernes 4 de septiembre en el Mini Estadi, a partir de las 19.00 horas.