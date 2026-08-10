El inicio de semana del Villarreal: entradas para Santander, viaje al Metropolitano, el dinero a ingresar por Hassan...

El Villarreal CF afronta una semana marcada por la cuenta atrás para el comienzo de LaLiga EA Sports 2026/27, pero también por diferentes asuntos que rodean la actualidad amarilla. Mientras la plantilla de Iñigo Pérez ya enfoca su preparación hacia el estreno del próximo domingo ante el Racing de Santander, el club ha activado la venta de entradas para sus aficionados.

Paralelamente, la Agrupació de Penyes prepara el desplazamiento de la segunda jornada al Metropolitano y, en los despachos, el Submarino está muy pendiente de una operación que puede reportarle 2,4 millones de euros por Haissem Hassan.

Entradas a 30 euros para El Sardinero

El Villarreal ha puesto a la venta las localidades destinadas a la afición visitante para el encuentro ante el Real Racing Club, correspondiente a la primera jornada de Liga y que se disputará el domingo 16 de agosto, a las 17.00 horas, en El Sardinero.

Los abonados amarillos pueden adquirir las entradas de manera online por un precio de 30 euros, identificándose mediante su ID o Clave Única y PIN. También existe la posibilidad de comprarlas presencialmente en las Tiendas Oficiales del club.

Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal CF. / VILLARREAL CF

La venta estará abierta hasta el miércoles 12 de agosto a las 20.00 horas o hasta agotar las localidades disponibles. El acceso a esta venta queda reservado a abonados, peñistas y simpatizantes del Villarreal. Tanto los miembros de peñas como los simpatizantes pueden tramitar su petición a través del correo de taquillas del club.

Será el primer desplazamiento de una temporada que arrancará para el nuevo Villarreal de Iñigo Pérez en uno de los escenarios históricos del fútbol español.

La APV prepara el asalto al Metropolitano

Los aficionados amarillos también pueden comenzar a planificar la segunda salida del campeonato. La Agrupació de Penyes del Villarreal (APV) organizará un viaje a Madrid para el encuentro frente al Atlético de Madrid, previsto para el domingo 23 de agosto, a las 17.00 horas, en el Estadio Metropolitano.

El precio, con entrada y desplazamiento incluidos, será de 75 euros para peñistas y 95 euros para no peñistas. La expedición saldrá a las 6.30 horas del mismo domingo desde el IES Broch i Llop de Vila-real y regresará una vez concluido el partido.

Las reservas podrán formalizarse de manera online desde el 12 hasta el 18 de agosto a través de los canales de la APV. La organización del autobús estará condicionada a alcanzar un mínimo de 45 inscritos.

Hassan puede dejar otros 2,4 millones

Mientras el equipo mira al césped, el Villarreal también permanece atento al mercado. El Real Oviedo está cerca de traspasar a Haissem Hassan al Celtic de Glasgow, una operación con importantes consecuencias económicas para la entidad amarilla.

El Villarreal conserva el 40% de los derechos del extremo egipcio ante una futura venta. Aunque inicialmente el Oviedo aspiraba a superar los diez millones de euros por el atacante, su situación contractual —entra en el último año de contrato— ha rebajado las pretensiones.

El extremo derecho del Oviedo Haissem Hassan del que el Villarreal tiene el 40% de los derechos. / Paco Paredes / EFE

El acuerdo entre el conjunto asturiano y el Celtic se encamina hacia una cifra cercana a los seis millones de euros, por lo que al Villarreal le corresponderían aproximadamente 2,4 millones.

Una cantidad considerable por un futbolista al que el Submarino traspasó al Oviedo en 2024 por 1,2 millones de euros y sobre el que se aseguró un importante porcentaje de una futura operación. Salvo giro de última hora, la oficialidad del traspaso puede producirse próximamente, dejando un nuevo ingreso en las arcas amarillas en pleno mercado de verano.