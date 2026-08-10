El Villarreal blinda a su plantilla para la última semana de mercado: ¿Cuánto suben las cláusulas de sus futbolistas?

El Villarreal CF tiene un plan anti-robo. El club de la Plana Baixa ha ha protegido su plantilla ante los posibles movimientos de última hora del mercado de fichajes. El club amarillo cuenta en los contratos de sus futbolistas con un mecanismo que incrementa en 10 millones de euros las cláusulas de rescisión durante la última semana del mercado, concretamente desde el miércoles 26 de agosto hasta el cierre de la ventana estival, previsto para las 23.59 horas del martes 1 de septiembre.

Una fórmula destinada a evitar que una operación inesperada en los últimos días deje al Submarino prácticamente sin margen de reacción para encontrar un sustituto. De este modo, cualquier club que pretenda llevarse a uno de los integrantes de la primera plantilla en la recta final deberá asumir una cantidad superior a la establecida durante el resto del verano.

El Villarreal afronta así las últimas semanas de agosto desde una posición de fuerza. La dirección deportiva mantiene que no existe necesidad económica de realizar ninguna venta y solamente contempla salidas importantes si las condiciones resultan especialmente beneficiosas para la entidad.

Mikautadze y Gueye, dos de los cracks del Villarreal. / VILLARREAL CF

Pape Gueye, el nombre con más mercado

Dentro de la plantilla amarilla, uno de los jugadores que más atención está despertando es Pape Gueye. Según ha podido contrastar Mediterráneo, la cláusula de rescisión del internacional senegalés está actualmente fijada en 40 millones de euros, cantidad que se elevará hasta los 50 millones durante la última semana del mercado.

El centrocampista se ha convertido en uno de los activos más cotizados del Villarreal después de su rendimiento con el conjunto amarillo y su presencia con Senegal. Su potencia física, capacidad para abarcar terreno y experiencia al máximo nivel han provocado que diferentes clubes hayan solicitado información durante este verano.

Fernando Roig (d), junto al nuevo técnico del Villarreal, Iñigo Pérez (i). / Kmy Ros

Sin embargo, el Villarreal no tiene actualmente ninguna oferta formal sobre la mesa por Gueye. Sí se han producido sondeos y contactos tanto con su entorno como con el propio club, además de entidades que han trasladado la posibilidad de presentar propuestas económicas sensiblemente inferiores a los 40 millones de su cláusula.

La postura amarilla, en cualquier caso, es firme: Gueye no saldrá por una oferta alejada de su valor contractual. El Villarreal solamente estaría dispuesto a estudiar una operación que alcanzase la cláusula o que, mediante una cantidad fija elevada y determinados pluses por objetivos, terminase acercándose significativamente a esa cifra.

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles. / Toni Losas

Inglaterra y los mercados con mayor capacidad económica

Entre los clubes que han realizado movimientos para conocer la situación del internacional senegalés aparece el Everton, además de otros conjuntos ingleses. También existen intereses procedentes de mercados con un importante potencial económico, especialmente Turquía, Arabia Saudí y Qatar.

El último en aparecer públicamente ha sido el Al Ahli saudí. El diario francés L'Equipe apuntó el pasado viernes el interés del conjunto de Arabia Saudí en el futbolista del Villarreal. Por ahora, sin embargo, ese interés no se ha transformado en una propuesta formal recibida en las oficinas de la entidad de La Plana.

El escenario podría cambiar conforme avance agosto. Gueye es un futbolista con cartel internacional y el movimiento habitual de la Premier League y de los grandes mercados económicos en los últimos días de la ventana obliga al Villarreal a mantenerse atento. Precisamente para protegerse ante ese tipo de situaciones existe el incremento automático de las cláusulas.

Péter Gulácsi (i), junto al consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (d), durante la presentación del portero húngaro. / Toni Losas

Diez millones más para evitar sobresaltos

El mecanismo afecta a todos los integrantes de la primera plantilla: durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, sus cláusulas aumentarán en diez millones de euros. Así, cualquier intento de ejecutar una salida en las últimas horas resultará considerablemente más caro.

El caso de Pape Gueye ejemplifica perfectamente esa protección: de 40 a 50 millones de euros. Una barrera especialmente importante cuando apenas quedarían unos días —o incluso unas horas— para que el Villarreal pudiera reinvertir el dinero y encontrar en el mercado un sustituto de garantías.

Con una plantilla que el club considera competitiva para afrontar una temporada exigente, el Villarreal no quiere verse obligado a vender ni llegar al final del mercado condicionado por movimientos de terceros. Escuchará propuestas, como sucede cada verano, pero la última palabra será amarilla. Y cuanto más se acerque el 1 de septiembre, más elevado será el precio para quien pretenda pescar en La Cerámica.