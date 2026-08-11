Oficial: Thiago Fernández, cedido por el Villarreal al Levante y Hugo López, a préstamo al Andorra

El Villarreal CF y el Levante UD hicieron oficial este martes la cesión de Thiago Fernández al conjunto granota para la temporada 2026/27. Una operación que estaba prácticamente cerrada en los últimos días y que permite al joven futbolista argentino continuar su progresión en Primera División después de la positiva experiencia que vivió durante la segunda mitad del pasado ejercicio en el Real Oviedo.

Tal y como informó Mediterráneo, la fórmula acordada entre ambas entidades contempla una cesión por una temporada con opción de compra para el Levante en el verano de 2027. El Villarreal, sin embargo, no quiere perder definitivamente el control sobre un futbolista en cuya proyección sigue confiando y, en caso de que el conjunto levantinista ejerza esa opción, se reserva cláusulas de recompra para las siguientes ventanas de mercado.

Se trata de una operación similar en su filosofía a la realizada recientemente con Dani Requena. El objetivo del club amarillo es facilitar a sus jóvenes futbolistas minutos y protagonismo sin renunciar a la posibilidad de recuperarlos si su evolución deportiva confirma las expectativas depositadas en ellos.

El Villarreal CF y el Levante UD hicieron oficial este martes la cesión de Thiago Fernández al conjunto granota. / Levante UD

Un destino ideal para continuar creciendo

El Levante aparecía desde el principio como uno de los destinos que más convencían al Villarreal para Thiago Fernández. El conjunto granota compite esta temporada en LaLiga EA Sports, está ubicado a pocos kilómetros de Vila-real y permite al argentino permanecer prácticamente en el mismo entorno, sin afrontar un cambio importante de campeonato, país, clima o adaptación personal.

El futbolista, de 22 años, continuará de esta manera acumulando experiencia en la máxima categoría española después de su cesión al Real Oviedo durante la segunda mitad de la pasada temporada. Pese a incorporarse en el mercado invernal, Thiago disputó 16 encuentros de LaLiga y repartió cuatro asistencias con el cuadro asturiano. Antes de dar el salto a España se había formado y consolidado en Vélez Sarsfield, con cuyo primer equipo llegó a disputar 48 encuentros oficiales. El Villarreal lo incorporó como agente libre en enero de 2026 y lo vinculó al club amarillo hasta junio de 2031.

A la búsqueda de minutos se suma además una importante cuestión de configuración de plantilla. La presencia de varios futbolistas extracomunitarios en el primer equipo amarillo complicaba la inscripción del argentino, por lo que una salida que le garantizara continuidad era considerada la mejor solución deportiva.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en el Levante para demostrar su capacidad en Primera División. El Villarreal seguirá muy pendiente de su evolución, hasta el punto de protegerse contractualmente ante una posible compra definitiva del club granota con mecanismos que le permitirían recuperar posteriormente al atacante.

José Gaitán (i) y Hugo López (d), jugadores del Villarreal con la selección española sub-19. / VILLARREAL CF

Hugo López también sale cedido al Andorra

La de Thiago Fernández no ha sido la única cesión oficializada este martes por el Villarreal. El club amarillo confirmó también una operación que Mediterráneo ya había adelantado la pasada semana: Hugo López jugará cedido durante la temporada 2026/27 en el FC Andorra, que compite en LaLiga Hypermotion. En este caso, el préstamo se ha cerrado sin opción de compra, por lo que el atacante regresará inicialmente a la disciplina grogueta al finalizar el curso.

El Villarreal mantiene una elevada confianza en uno de los talentos más destacados de su cantera. Hugo López, de 19 años y campeón de Europa sub-19 con España este verano, llegó al fútbol base amarillo en categoría alevín y fue una pieza importante del Villarreal B durante la pasada campaña, en la que disputó 36 encuentros de Primera Federación, con tres goles y cuatro asistencias.

El joven atacante, que puede desenvolverse como delantero, en cualquiera de las bandas o por detrás del punta, encontrará en Andorra una oportunidad para estrenarse en el fútbol profesional y continuar dando pasos en su formación. Dos cesiones, las de Thiago Fernández y Hugo López, que responden a la misma política del Villarreal: buscar minutos y escenarios competitivos de nivel para dos jugadores con futuro dentro del proyecto amarillo.