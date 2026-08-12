Ilias Akhomach, 93 días después: su regreso, las ofertas por él y la idea del Villarreal sobre su futuro

Ilias Akhomach vuelve a sentirse futbolista. 93 días después de su último partido, el extremo del Villarreal CF reapareció el pasado sábado 8 de agosto en el amistoso frente al Galatasaray, una noticia que va mucho más allá de los minutos disputados en el último ensayo de pretemporada del conjunto amarillo. Su entrada al terreno de juego supone cerrar un periodo complicado marcado por una lesión que terminó alargándose mucho más de lo inicialmente previsto y, al mismo tiempo, abre un nuevo escenario para el atacante dentro de los planes de Iñigo Pérez.

El internacional marroquí saltó al césped en el minuto 72 del encuentro ante el conjunto turco sustituyendo a Nicolas Pepe. Fueron sus primeros minutos desde comienzos de mayo y una primera toma de contacto competitiva después de todo el verano trabajando para recuperar sensaciones y ponerse a disposición del nuevo cuerpo técnico.

La reaparición llega, además, en un momento importante para definir su futuro. Durante las últimas semanas se había contemplado la posibilidad de una nueva cesión para que dispusiera de continuidad, pero la situación ha cambiado. El Villarreal está satisfecho con Ilias, considera que tiene sitio en la plantilla y cuenta con él deportivamente para la temporada 2026/27.

Ilias Akhomach y Pape Gueye, con problemas físicos, vieron el Villarreal-Levante desde el palco del Mini Estadi. / Toni Losas

Una lesión que se alargó más de lo esperado

El último precedente competitivo de Ilias antes del amistoso ante el Galatasaray se remontaba al 7 de mayo, durante su etapa como jugador cedido en el Rayo Vallecano.

Aquel día debía participar en el Estrasburgo-Rayo Vallecano, pero ni siquiera pudo comenzar el encuentro. Ilias sufrió una lesión muscular durante el calentamiento previo al partido que terminó frenando su progresión en el conjunto madrileño.

Las pruebas médicas realizadas posteriormente determinaron un desgarro de bajo grado en el cuádriceps izquierdo. El diagnóstico inicial invitaba al optimismo, ya que se calculó un periodo de recuperación aproximado de dos o tres semanas. Sin embargo, su regreso terminó demorándose considerablemente.

Ilias Akhomach, durante el amistoso del Villarreal ante el Galatasaray. / Villarreal CF

La temporada llegó a su fin sin que pudiera volver a competir y tampoco estuvo disponible durante buena parte de la preparación veraniega del Villarreal. Finalmente, hubo que esperar hasta el 8 de agosto para volver a verle sobre un terreno de juego.

De Estrasburgo a Estambul, 93 días después, Akhomach cerró ante el Galatasaray una larga espera.

Iñigo Pérez conoce perfectamente a Ilias

Uno de los factores que juegan a favor de la continuidad del extremo en el Villarreal es precisamente el entrenador. Iñigo Pérez conoce perfectamente las características de Ilias Akhomach, ya que trabajó con él durante su etapa en el Rayo Vallecano.

El técnico navarro sabe qué puede ofrecerle el hispano-marroquí y considera que sus condiciones encajan dentro de la idea de juego que está implantando en el Submarino. Velocidad, desborde, capacidad para recibir abierto, atacar el uno contra uno y generar desequilibrio son algunas de las características que puede aportar dentro de una plantilla con numerosos recursos ofensivos.

Su regreso amplía, además, las posibilidades del Villarreal en los costados. Ilias aparece como una alternativa y competencia directa para Nicolas Pepe, con ambos como opciones para actuar como extremos zurdos y partir desde la banda izquierda.

En el otro perfil, Iñigo Pérez dispone principalmente de Alberto Moleiro y Tajon Buchanan, futbolistas diestros que ofrecen características diferentes y permiten al entrenador modificar registros dependiendo del partido.

La recuperación definitiva de Akhomach permite así sumar una pieza más a una línea ofensiva en la que el Villarreal quiere disponer de profundidad y variantes para afrontar una temporada con una elevada carga competitiva.

Ilias Akhomach, durante su cesión en el Rayo Vallecano. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Espanyol y Marsella han preguntado por su cesión

La situación de Ilias también ha despertado interés en el mercado. Durante las últimas semanas, varios clubes se han interesado por la posibilidad de incorporarlo como cedido, entre ellos el Espanyol y el Olympique de Marsella.

Una salida temporal aparecía como una alternativa lógica si el futbolista necesitaba acumular minutos después de tantos meses sin continuidad. Sin embargo, el escenario actual apunta en otra dirección.

Según ha podido saber Mediterráneo, en el Villarreal están muy satisfechos con el futbolista y la intención deportiva es contar con él. El club sigue confiando en las posibilidades de un atacante joven y con margen de crecimiento, mientras que Iñigo Pérez también valora positivamente tenerlo dentro de su plantilla.

Su reaparición ante el Galatasaray refuerza esta idea. Antes de plantearse cualquier otro escenario, el gran objetivo era que volviera a competir con normalidad y recuperase confianza después de la lesión.

Mourinho e Ilias Akhomach. / VILLARREAL CF

Una nueva oportunidad en el Villarreal

Ilias Akhomach inicia de esta manera una especie de segunda etapa en el Villarreal. Su cesión al Rayo Vallecano durante la segunda mitad de la pasada temporada buscaba precisamente que encontrara minutos y continuidad, pero la lesión sufrida en mayo terminó alterando los planes.

Ahora vuelve a encontrarse ante una oportunidad importante. Tiene la confianza del club, un entrenador que le conoce de primera mano y una plantilla en la que puede encontrar su espacio dentro de una temporada larga y exigente.

La competencia será importante, especialmente con jugadores como Pepe, Moleiro o Buchanan ocupando posiciones de banda, pero precisamente esa variedad es una de las armas que pretende explotar Iñigo Pérez.

Después de una espera mucho más larga de la prevista, el primer paso ya está dado. Ilias volvió a ponerse la camiseta amarilla, volvió a competir y volvió a sentirse jugador del Villarreal.

Noventa y tres días separan aquella lesión sufrida en el calentamiento del Estrasburgo-Rayo Vallecano de su entrada ante el Galatasaray. Un largo paréntesis que Ilias Akhomach ya puede considerar cerrado. Ahora comienza la pelea por hacerse un hueco en el nuevo Villarreal de Iñigo Pérez.