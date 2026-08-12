Mikautadze ya tiene sus ‘gafas’ para ver el eclipse: así fue el divertido Media Day del Villarreal

Los focos se encendieron y, por unas horas, el Villarreal cambió el césped por el plató. El primer equipo amarillo ha completado este miércoles el tradicional Media Day de LALIGA EA Sports, una cita previa al inicio de cada temporada en la que los futbolistas posan ante las cámaras para generar las fotografías y vídeos que les acompañarán durante todo el campeonato.

Gerard Moreno. / VILLARREAL CF

Los jugadores fueron pasando uno a uno por los distintos escenarios preparados para la ocasión, luciendo las diferentes indumentarias oficiales de JOMA de la presente campaña. Fotografías de cuerpo entero, primeros planos, celebraciones y pequeños vídeos formaron parte de una sesión destinada tanto a los medios oficiales del Villarreal como a los diferentes contenidos de LALIGA EA Sports.

Una jornada aparentemente marcada por el guion, pero en la que también hubo espacio para la improvisación y, sobre todo, para las risas.

Mikautadze, gran protagonista

Y ahí apareció Georges Mikautadze. Aprovechando que el eclipse es el protagonista del día, al atacante amarillo le lanzaron una pregunta especialmente oportuna: «Georges, ¿tienes las gafas para el eclipse?». Mikautadze no necesitó pensárselo demasiado. Respondió afirmativamente y rápidamente se llevó las manos a los ojos para reproducir su característica celebración. Sus particulares ‘gafas mágicas’ estaban listas.

Willy Kambwala. / VILLARREAL CF

Aunque no eran exactamente las que necesitaba. «Esas no, estas», le indicaron antes de entregarle unas gafas preparadas para observar el eclipse. El delantero captó inmediatamente la broma, se las colocó entre risas y volvió a mirar a cámara, dejando una de las estampas más simpáticas del Media Day amarillo.

No fue el único momento distendido. Willy Kambwala también mostró su faceta más divertida durante las fotografías. Más allá de las bromas, la jornada permite preparar buena parte del material que después verá el aficionado durante toda la temporada: desde las imágenes de las alineaciones televisivas hasta las fotografías promocionales, celebraciones o recursos utilizados antes de cada encuentro. Un clásco cada curso.