El héroe del Villarreal en la épica final de la Europa League ficha por el Manchester City

Gerónimo Rulli se pondrá los guantes dl Manchester City. El argentino, héroe absoluto del Villarreal en la final de la Europa League de 2021 en Gdansk, ficha por el conjunto inglés procedente del Olympique de Marsella y firma por dos temporadas, hasta 2028.

El movimiento devuelve al Etihad a un guardameta que ya perteneció al City en la temporada 2016-17, aunque entonces no llegó a debutar con el primer equipo. Ahora regresa con 34 años, experiencia internacional, un Mundial con Argentina y una trayectoria marcada por varios clubes europeos. Pero en Vila-real su nombre está ligado para siempre a una noche irrepetible.

Gero Rulli dice adiós al Villarreal después de proclamarse campeón de la Europa League. / MEDITERRÁNEO

Rulli, un hombre para la historia del Submarino

Porque Rulli fue el gran protagonista del momento más importante de la historia del Villarreal. El 26 de mayo de 2021, el Submarino levantó su primer gran título europeo tras derrotar al Manchester United en una final interminable, decidida desde los once metros después del 1-1 con el que terminaron el tiempo reglamentario y la prórroga.

La tanda de Gdansk forma parte de la historia amarillo. Marcaron todos los jugadores de campo y el destino quiso que el título acabara en los pies y en las manos de los porteros. Rulli asumió primero la responsabilidad de lanzar. No falló. Después, con el 11-10 en el marcador de los penaltis, detuvo el disparo de David de Gea y desató la mayor celebración europea del Villarreal.

El Villarreal pasó de perseguir una gloria tantas veces rozada a tocar el cielo continental. Rulli, que había llegado al Submarino en 2020, quedó instalado desde ese momento en la memoria colectiva de una afición que nunca olvidará su carrera hacia sus compañeros tras detener el penalti definitivo. Además, fue titular en el Submarino que alcanzó las semifinales de la Champions League en la campaña 2021/22.

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Su fichaje por el Manchester City vuelve ahora a poner su nombre en el escaparate internacional. En Inglaterra llega para aportar experiencia a una plantilla de máximo nivel, pero en clave amarilla la noticia tiene inevitablemente aroma de recuerdo.