Informe | El Villarreal más ofensivo: Las diez armas de Iñigo Pérez para esta ilusionante temporada
El técnico navarro dispone de cuatro delanteros y seis extremos o mediapuntas de muchísimo nivel para afrontar una temporada 2026/27 de máxima exigencia como la LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League
El Villarreal CF es un equipo ofensivo por naturaleza y con su nuevo entrenador más si cabe. La dirección de fútbol que encabeza el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, junto al director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y el secretario técnico, Fernando Seguí, ha reunido una de las nóminas ofensivas más amplias y sugerentes de los últimos años con un estilo ofensivo que potenciará este tipo de jugadores. Iñigo Pérez dispone, a falta de alguna cesión o retoque de mercado y contando con alguno de los canteranos, de hasta diez jugadores con capacidad para actuar en los metros finales. Una mezcla de gol, talento, velocidad, desborde y juventud para un Submarino ambicioso.
La exigencia de competir en LaLiga, Copa y Champions obliga a multiplicar las alternativas. El técnico puede formar ataques con dos puntas, utilizar un delantero acompañado por mediapuntas o apostar por extremos abiertos. La polivalencia de muchas de sus piezas facilitará las rotaciones con futbolistas consagrados y de élite como Gerard, Mikautadze, Nicolas Pepe o Moleiro.
Cuatro perfiles en el área
Georges Mikautadze parte como una de las grandes referencias. Es un delantero móvil, técnico y con instinto goleador, capaz de recibir entre líneas, conducir, asociarse y caer hacia la izquierda. Aporta remate y último pase. El pasado curso fue de a menos más y demostró que este puede ser su año.
Gerard Moreno continúa siendo el atacante con mayor comprensión del juego en la zona de tres cuartos. Su zurda, su asociación con los centrocampistas y su precisión en el área le permiten actuar como nueve, segundo punta o arrancar desde la derecha.
Ayoze Pérez ofrece movilidad, experiencia y facilidad para aparecer en zonas de remate. Puede jugar como delantero, acompañante o partir desde la izquierda para atacar por dentro. Su lectura de los espacios multiplica las soluciones. Ha firmado una gran pretemporada marcando cuatro goles.
Tani Oluwaseyi representa el perfil más físico. Potente, rápido y agresivo atacando la espalda de la defensa, aporta profundidad, juego aéreo y energía para presionar. Características muy aprovechables para correr y estirar al rival.
Cuatro perfiles de área
Nicolas Pepe es desequilibrio desde la derecha hacia dentro. Su zurda, el cambio de ritmo y el disparo le convierten en una amenaza tanto para asistir como para finalizar y abrir defensas mediante una acción individual.
Alberto Moleiro aporta imaginación. Aunque suele partir desde la izquierda, interpreta el juego como un mediapunta: recibe entre líneas, supera rivales, enlaza pases y llega al área. Está llamado a elevar la creatividad amarilla.
Tajon Buchanan añade potencia y verticalidad. Puede ocupar ambos costados, atacar espacios largos y alcanzar línea de fondo. Su despliegue físico también permite utilizarlo como carrilero.
Ilias Akhomach regresa como una apuesta de talento y ya conoce a Iñigo. Es un extremo hábil en espacios reducidos, atrevido en el uno contra uno y capaz de acelerar desde el perfil derecho.
Nizar El Jmili, todavía futbolista del Villarreal B, ha rendido muy bien durante esta pretemporada. El canterano tiene desborde, calidad con balón y descaro para encarar desde los costados. Su presencia mantiene abierta la puerta del primer equipo a la cantera.
José Gaitán es un atacante asociativo, con buen golpeo y llegada desde segunda línea. Puede moverse como extremo o mediapunta y destaca por su atrevimiento, su capacidad para asistir y su presencia cerca del área.
Muchas combinaciones
El reto será transformar la abundancia en rendimiento colectivo. El Villarreal posee delanteros de apoyo y ruptura, extremos de pie natural y cambiado, futbolistas para correr y otros para dominar cerca del área. De cara al inicio liguero, Pepe y Moleiro serán los extremos, con la duda de Gerard Moreno y Ayoze en la mediapunta y Mikautadze como referencia. Una parcela ofensiva de mucho nivel.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida panadería de Castelló que elabora la coca de tomate de '10' estrena locales y fábrica. ¿Dónde? Todos los detalles
- Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades
- El yate de lujo que ha atracado en Castellón: qué hace el ‘Eternal Spark’ en el puerto
- Fotogalería I Los apartamentos la Panderola de Benicàssim cumplen 60 años
- ¿Cuántas viviendas ultracaras hay en Castellón? Son casi las mismas que en Asturias, y hay sorpresas en su ubicación
- Aemet actualiza la previsión para el eclipse en Castellón: 'incertidumbre' por las nubes
- Vila-real prepara un macrotardeo nunca visto en las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia
- Santiago Segura vuelve a Benicàssim: comida Michelin con Carlos Latre y sus familias