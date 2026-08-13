Informe | El Villarreal más ofensivo: Las diez armas de Iñigo Pérez para esta ilusionante temporada

El Villarreal CF es un equipo ofensivo por naturaleza y con su nuevo entrenador más si cabe. La dirección de fútbol que encabeza el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, junto al director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y el secretario técnico, Fernando Seguí, ha reunido una de las nóminas ofensivas más amplias y sugerentes de los últimos años con un estilo ofensivo que potenciará este tipo de jugadores. Iñigo Pérez dispone, a falta de alguna cesión o retoque de mercado y contando con alguno de los canteranos, de hasta diez jugadores con capacidad para actuar en los metros finales. Una mezcla de gol, talento, velocidad, desborde y juventud para un Submarino ambicioso.

La exigencia de competir en LaLiga, Copa y Champions obliga a multiplicar las alternativas. El técnico puede formar ataques con dos puntas, utilizar un delantero acompañado por mediapuntas o apostar por extremos abiertos. La polivalencia de muchas de sus piezas facilitará las rotaciones con futbolistas consagrados y de élite como Gerard, Mikautadze, Nicolas Pepe o Moleiro.

Mikautadze. / VILLARREAL CF

Cuatro perfiles en el área

Georges Mikautadze parte como una de las grandes referencias. Es un delantero móvil, técnico y con instinto goleador, capaz de recibir entre líneas, conducir, asociarse y caer hacia la izquierda. Aporta remate y último pase. El pasado curso fue de a menos más y demostró que este puede ser su año.

Gerard Moreno. / VILLARREAL CF

Gerard Moreno continúa siendo el atacante con mayor comprensión del juego en la zona de tres cuartos. Su zurda, su asociación con los centrocampistas y su precisión en el área le permiten actuar como nueve, segundo punta o arrancar desde la derecha.

Ayoze. / VILLARREAL CF

Ayoze Pérez ofrece movilidad, experiencia y facilidad para aparecer en zonas de remate. Puede jugar como delantero, acompañante o partir desde la izquierda para atacar por dentro. Su lectura de los espacios multiplica las soluciones. Ha firmado una gran pretemporada marcando cuatro goles.

Oluwaseyi. / Antoni Losas

Tani Oluwaseyi representa el perfil más físico. Potente, rápido y agresivo atacando la espalda de la defensa, aporta profundidad, juego aéreo y energía para presionar. Características muy aprovechables para correr y estirar al rival.

Cuatro perfiles de área

Nicolas Pepe. / VILLARREAL CF

Nicolas Pepe es desequilibrio desde la derecha hacia dentro. Su zurda, el cambio de ritmo y el disparo le convierten en una amenaza tanto para asistir como para finalizar y abrir defensas mediante una acción individual.

Alberto Moleiro. / VILLARREAL CF

Alberto Moleiro aporta imaginación. Aunque suele partir desde la izquierda, interpreta el juego como un mediapunta: recibe entre líneas, supera rivales, enlaza pases y llega al área. Está llamado a elevar la creatividad amarilla.

Buchanan. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Tajon Buchanan añade potencia y verticalidad. Puede ocupar ambos costados, atacar espacios largos y alcanzar línea de fondo. Su despliegue físico también permite utilizarlo como carrilero.

Ilias Akhomach. / VILLARREAL CF

Ilias Akhomach regresa como una apuesta de talento y ya conoce a Iñigo. Es un extremo hábil en espacios reducidos, atrevido en el uno contra uno y capaz de acelerar desde el perfil derecho.

Nizar El Jmili. / VILLARREAL CF

Nizar El Jmili, todavía futbolista del Villarreal B, ha rendido muy bien durante esta pretemporada. El canterano tiene desborde, calidad con balón y descaro para encarar desde los costados. Su presencia mantiene abierta la puerta del primer equipo a la cantera.

José Gaitán. / JOSÉ GAITÁN

José Gaitán es un atacante asociativo, con buen golpeo y llegada desde segunda línea. Puede moverse como extremo o mediapunta y destaca por su atrevimiento, su capacidad para asistir y su presencia cerca del área.

Muchas combinaciones

El reto será transformar la abundancia en rendimiento colectivo. El Villarreal posee delanteros de apoyo y ruptura, extremos de pie natural y cambiado, futbolistas para correr y otros para dominar cerca del área. De cara al inicio liguero, Pepe y Moleiro serán los extremos, con la duda de Gerard Moreno y Ayoze en la mediapunta y Mikautadze como referencia. Una parcela ofensiva de mucho nivel.