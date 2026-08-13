El Villarreal apuntala la defensa del filial con el central Álvaro García, cedido por el Alavés

El Villarreal B continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27. A poco más de dos semanas para el comienzo de la competición en Primera Federación, el filial amarillo ha incorporado una nueva pieza para su defensa. El Villarreal CF anunció este jueves la llegada de Álvaro García Blanes, central diestro alicantino que jugará durante la próxima campaña a las órdenes de David Albelda en calidad de cedido por el Deportivo Alavés.

El zaguero, nacido en Alicante el 15 de septiembre de 2005 y que por tanto cumplirá 21 años el próximo mes, afronta con el Mini Submarino un nuevo escalón en su todavía incipiente carrera. Pese a su juventud, aterriza en Vila-real con una importante experiencia competitiva después de haber acumulado 78 encuentros en Segunda Federación con el Alavés B, en los que además firmó cuatro goles y una asistencia. Ahora tendrá la oportunidad de estrenarse en la categoría inmediatamente superior.

El Villarreal CF anunció este jueves la llegada de Álvaro García Blanes, central alicantino que llega al Villarreal B cedido por el Alavés. / Villarreal CF

Un central con físico y jerarquía

Álvaro García responde al perfil que buscaba el Villarreal para completar el eje de la zaga. Se trata de un central derecho de elevada talla y notable corpulencia, condiciones a las que añade capacidad para anticiparse al adversario y personalidad en tareas defensivas. El propio Villarreal destacó en el anuncio de su incorporación su «elevada talla, anticipación y jerarquía defensiva».

Su llegada permitirá a Albelda aumentar la competencia en una demarcación que ha experimentado cambios importantes durante el verano. El nuevo jugador amarillo abandona temporalmente la estructura del Alavés para probarse en Primera Federación, una categoría de mayor exigencia y especialmente apropiada para futbolistas jóvenes que se encuentran a un paso del fútbol profesional.

El central alicantino se suma así a una plantilla nuevamente confeccionada bajo la filosofía habitual de la Cantera Grogueta: juventud, margen de crecimiento y futbolistas capaces de llamar a medio plazo a la puerta del primer equipo.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B. / Villarreal CF

Jan Encuentra y Valen Gómez, las otras caras nuevas

La de Álvaro García no es la única incorporación realizada por el Villarreal B durante este mercado de verano. El club abrió su capítulo de fichajes con Jan Encuentra, lateral derecho de 20 años que llegó traspasado desde el FC Andorra y firmó hasta junio de 2029. El defensa ya conoce bien la Primera Federación, ya que durante el pasado ejercicio actuó cedido en Unionistas de Salamanca, donde disputó 22 encuentros, marcó dos goles y repartió otras dos asistencias.

Posteriormente llegó Valen Gómez, atacante toledano de 22 años que aterrizó libre procedente del CF Talavera de la Reina y se comprometió con el Villarreal hasta 2028. Formado en la cantera de la UD Almería, puede desenvolverse tanto como delantero centro como en el extremo derecho y el pasado curso sumó 21 partidos y tres asistencias con el Talavera en Primera Federación.

A las incorporaciones procedentes de otros clubes se añade la promoción de futbolistas de la propia estructura amarilla. Es el caso del lateral izquierdo Manfa Keita, renovado hasta 2029 después de disputar 29 partidos —27 como titular— con el Villarreal C y que esta temporada dará el salto definitivo al conjunto de Albelda.

Jan Encuentra, nuevo fichaje del Villarreal B. / VILLARREAL CF

El Villarreal blinda también su talento

La planificación del filial no se ha limitado a las incorporaciones. El club también ha asegurado durante el verano la continuidad de algunos de sus jóvenes más prometedores. Ayman Arguigue, que llegó cedido desde el Huesca en el mercado invernal y respondió con seis goles en 18 partidos, prolongó su vinculación hasta 2029.

Más extensa todavía ha sido la apuesta por Cheikh Thiam. El mediocentro senegalés, capitán de su selección sub-20 y uno de los futbolistas con mayor potencial físico y técnico del filial, renovó hasta junio de 2031 y seguirá inicialmente bajo las órdenes de David Albelda.

Todo ello en un verano en el que talentos como Alassane Diatta y Carlos Maciá han estado trabajando con el primer equipo. Diatta venía de disputar 34 partidos y marcar seis goles con el filial, mientras que Maciá, todavía en edad juvenil, también fue una pieza destacada del B durante el pasado ejercicio y ha renovado igualmente hasta 2031.

Alassane Diatta, durante el amistoso del Villarreal ante el PSV Eindhoven. / Villarreal CF

Una profunda renovación en el filial amarillo

Como es habitual cada verano en un equipo de formación, las llegadas han venido acompañadas de numerosas salidas. Al término del pasado curso, el Villarreal anunció que Isma Sierra, Sebas Salazar, Etienne Eto’o, Iván Rodríguez y Adrián Ruiz concluían su etapa en la entidad.

Después se han producido más movimientos relevantes. El central argentino Lautaro Spatz, uno de los habituales de Albelda durante la pasada temporada, fue traspasado al FC Andorra para dar el salto a LaLiga Hypermotion. También abandonó la disciplina del filial el delantero burrianense Pau Cabanes, traspasado al CD Eldense, mientras que una de las grandes promesas ofensivas de la cantera, Hugo López, jugará cedido esta temporada en el FC Andorra después de ser pieza importante del B y proclamarse campeón de Europa sub-19 con España.

El resultado es un Villarreal B nuevamente rejuvenecido y en plena transformación, pero con la intención de mantener la competitividad mostrada en el ejercicio anterior. David Albelda continuará por segunda temporada consecutiva al frente del Mini Submarino después de conducir al equipo hasta la cuarta posición y disputar el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División, donde quedó eliminado ante el Zamora.

Álvaro García es ahora la última pieza de ese nuevo puzle. El filial todavía dispone de margen para realizar movimientos antes del cierre del mercado, pero va dando forma a un bloque con el que tratará de volver a competir en la zona alta de Primera Federación. Su estreno liguero llegará el fin de semana del 30 de agosto, a domicilio frente al Rayo Majadahonda. Antes, Albelda seguirá utilizando los últimos amistosos de pretemporada para encajar las nuevas piezas de un Mini Submarino que vuelve a arrancar con juventud, ambición y el primer equipo como horizonte.