El Villarreal ingresará 2 millones de euros por el traspaso de Haissem Hassan al Celtic

El Villarreal CF vuelve a sacar rendimiento económico de Haissem Hassan dos años después de su salida del club. El traspaso del extremo internacional egipcio del Real Oviedo al Celtic de Glasgow, oficializado este miércoles 12 de agosto, supondrá un nuevo e importante ingreso para las arcas de la entidad amarilla.

Según ha podido saber Mediterráneo, la operación se ha cerrado por 5 millones de euros, de los que 2 millones irán a parar al Villarreal, que cuando vendió al futbolista al Real Oviedo en el verano de 2024 mantuvo el 40% de los derechos sobre una futura venta.

Una cláusula que ahora permite al Submarino obtener un considerable beneficio por un jugador que dejó definitivamente la entidad hace dos temporadas. El Celtic anunció oficialmente la contratación del atacante de 24 años por cuatro temporadas, con opción a una quinta, después de que su nombre ganara todavía más protagonismo internacional gracias al reciente Mundial de 2026.

Haissem Hassan, exjugador del Villarreal, ha sido traspasado del Real Oviedo al Celtic de Glasgow. / Celtic Glasgow FC

Un ingreso de dos millones sin mover ficha

La operación confirma el valor de las fórmulas utilizadas por el Villarreal en las salidas de jóvenes futbolistas sobre los que mantiene expectativas de crecimiento. Hassan abandonó definitivamente el club amarillo en agosto de 2024 rumbo al Oviedo por 1,5 millones de euros, después de haber pasado anteriormente por cesiones en el Mirandés y el Sporting de Gijón.

El Villarreal aceptó entonces desprenderse del jugador, pero se protegió ante una posible revalorización manteniendo un importante porcentaje de una futura operación. Una circunstancia que ha terminado resultando especialmente rentable. A los 1,5 millones ingresados en 2024 se suman ahora otros 2 millones, por lo que Hassan habrá generado al Submarino 3,5 millones de euros en traspasos desde que salió de Vila-real.

El porcentaje que conservaba la entidad castellonense no era un detalle menor. Ya durante los últimos mercados, con el crecimiento deportivo y de cotización del extremo, cualquier posible salida del Carlos Tartiere tenía un evidente interés económico para el Villarreal. Diferentes propuestas se habían sucedido por Hassan y el pasado curso el Oviedo llegó incluso a rechazar movimientos importantes por un futbolista cuya valoración fue aumentando progresivamente.

El Mundial terminó de disparar su cotización

Pero fue el Mundial de 2026 con Egipto el que terminó de colocar a Haissem Hassan en un escaparate internacional mucho mayor. El extremo participó en dos encuentros del torneo, acumuló alrededor de 126 minutos y dejó una asistencia, pero el impacto de su campeonato fue más allá de las cifras.

Hassan apareció con fuerza en las eliminatorias. Participó en la histórica clasificación de Egipto frente a Australia en los dieciseisavos de final, resuelta en la tanda de penaltis, y posteriormente protagonizó una de sus mejores actuaciones internacionales ante Argentina en octavos. Egipto llegó a colocarse 0-2 ante la vigente campeona mundial antes de acabar perdiendo por 3-2 en una espectacular remontada argentina.

El exjugador amarillo fue uno de los futbolistas que más problemas generó a la defensa albiceleste. En una de las acciones más espectaculares del encuentro protagonizó una potente conducción por la derecha y encontró posteriormente a Mohamed Salah en una jugada que terminó en gol de Ziko, aunque la acción fue anulada por una infracción previa. Hassan también intervino en el contragolpe del posterior 0-2 egipcio. Su velocidad, desborde y capacidad para atacar espacios elevaron considerablemente su escaparate en pleno Mundial.

Haissem Hassan (i), durante su estancia en el Oviedo, club al que llegó del Villarreal. / Paco Paredes / EFE

82 partidos y un ascenso con el Oviedo

Su crecimiento había comenzado mucho antes en Asturias. Hassan cierra su etapa en el Real Oviedo después de 82 encuentros oficiales en dos temporadas. En la campaña 2024/25 participó en 44 partidos, marcó cuatro goles y repartió tres asistencias, contribuyendo al histórico regreso del conjunto carbayón a Primera División.

Ya durante el ejercicio 2025/26 en la máxima categoría disputó 38 encuentros y dio tres asistencias. No consiguió estrenarse como goleador en Primera, pero mantuvo un papel importante por su capacidad para romper líneas mediante la conducción, encarar en el uno contra uno y generar situaciones de peligro desde la banda derecha. En total, deja Oviedo con cuatro goles y seis asistencias antes de iniciar una nueva aventura en Glasgow.

El Celtic ha apostado ahora por el internacional egipcio para potenciar su frente ofensivo. Hassan lucirá el dorsal 23 en el campeón escocés y afrontará además el reto de competir por títulos y regresar al escaparate de las competiciones europeas.

Una operación muy rentable para el Villarreal

Para el Villarreal, mientras tanto, su fichaje por el Celtic se convierte en una excelente noticia económica en pleno mercado de verano. El club amarillo no solo obtuvo 1,5 millones cuando consideró terminada la etapa deportiva de Hassan en La Cerámica, sino que conservó una participación suficientemente importante como para beneficiarse de su posterior crecimiento.

Dos años más tarde, aquella decisión se traduce en otros 2 millones de euros de ingreso sin desprenderse de ningún activo de la plantilla actual. Una cantidad que incrementa los recursos disponibles en un mercado todavía abierto y que demuestra la importancia que pueden adquirir las cláusulas de futuras ventas en las operaciones de salida.

Haissem Hassan se marchó del Villarreal por 1,5 millones, creció en el Oviedo, logró el ascenso a Primera, se estrenó como internacional con Egipto, brilló en un Mundial y ahora da el salto al Celtic. Un recorrido deportivo ascendente del que el Submarino también obtiene premio: otros dos millones y un negocio global de 3,5 millones por un futbolista que abandonó definitivamente el club en 2024.