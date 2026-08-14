Esto es lo que debes saber si vas a ir a ver el Villarreal B-Real Zaragoza en Miralcamp

El Villarreal B afronta este sábado 15 de agosto una de las citas más atractivas de su pretemporada. El conjunto dirigido por David Albelda recibirá al Real Zaragoza a partir de las 19.00 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en Miralcamp, en un amistoso que reunirá a dos equipos que compartirán categoría durante la temporada 2026/27.

El encuentro permitirá al filial amarillo seguir avanzando en su puesta a punto antes del comienzo de la Primera Federación, previsto para el último fin de semana de agosto. Pero, más allá del interés deportivo, el Villarreal CF ha dado a conocer el protocolo de acceso al recinto, con especial atención tanto para sus abonados como para los seguidores zaragocistas que quieran desplazarse hasta Vila-real.

El Villarreal B recibirá al Real Zaragoza en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en Miralcamp. / Villarreal CF

Abonados y Carnet Simpatizante entran gratis

Una de las principales novedades para los aficionados amarillos es que los abonados del Villarreal CF podrán acceder gratuitamente al encuentro. Para hacerlo deberán presentar a la entrada su abono correspondiente a la temporada 2026/27.

La gratuidad se extiende también a aquellas personas que sean titulares del Carnet Simpatizante del Villarreal CF, que igualmente podrán presenciar el amistoso del Mini Submarino frente al conjunto aragonés sin necesidad de comprar una entrada.

El club ha establecido, además, un punto concreto para la entrada de los espectadores. El acceso del público se realizará única y exclusivamente por la entrada situada junto al CEM Pau Francisco Torres, por lo que los aficionados que acudan a Miralcamp deberán dirigirse directamente a esa zona de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Las puertas del Mini Estadi abrirán a las 17.30 horas, es decir, una hora y media antes del comienzo del encuentro, previsto para las 19.00 horas.

300 entradas para los aficionados del Zaragoza

El partido también puede contar con presencia de seguidores visitantes. El Real Zaragoza ha anunciado que dispone de 300 entradas en grada de Preferencia, que tendrán un precio único de 10 euros para los aficionados blanquillos que quieran presenciar el amistoso.

Las localidades se podrán adquirir el mismo sábado desde las 17.30 horas en las taquillas ubicadas junto a la Puerta 1, en la zona del aparcamiento de Miralcamp. De este modo, la venta comenzará coincidiendo con la apertura del recinto y una hora y media antes de que ruede el balón.

David Albelda, entrenador del Villarreal B. / Villarreal CF

El choque ha despertado interés por la entidad del rival. El Real Zaragoza, uno de los clubes históricos del fútbol español y ganador, entre otros títulos, de seis Copas del Rey y una Recopa de Europa, afronta una campaña especialmente delicada después de haber consumado el pasado mes de mayo su descenso a Primera Federación, poniendo fin a 77 años consecutivos en las dos principales categorías del fútbol español.

Una prueba de nivel para el Villarreal B de Albelda

Para el Villarreal B será, además, un test especialmente interesante a apenas dos semanas del inicio del campeonato. El filial que dirige David Albelda tiene programados siete amistosos durante su preparación veraniega antes de comenzar la Liga el fin de semana del 29 y 30 de agosto frente al Rayo Majadahonda, en la primera jornada del Grupo 2 de Primera Federación.

El encuentro frente al Zaragoza será, por tanto, una prueba ante un rival de su misma categoría y un anticipo de un enfrentamiento que también se producirá posteriormente con puntos en juego durante la temporada. El calendario oficial del club aragonés contempla, de hecho, un Real Zaragoza-Villarreal B en la jornada 10 de Primera Federación.

El Villarreal B disputó su primer partido de pretemporada ante el Valencia Mestalla. / Villarreal CF

Para el conjunto blanquillo será también un fin de semana de máxima exigencia en plena pretemporada. El equipo dirigido por Ibai Gómez afrontará dos encuentros en apenas 24 horas: el viernes 14 se medirá a la UD Logroñés y el sábado viajará hasta la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para enfrentarse al Villarreal B. El Zaragoza había programado este amistoso dentro de una preparación de siete partidos antes de su estreno oficial.

Horario, entradas y acceso: la guía del Villarreal B-Zaragoza

Así, los aficionados que tengan previsto acudir al Villarreal B-Real Zaragoza deberán tener presentes varios datos básicos: el encuentro se disputará este sábado 15 de agosto a las 19.00 horas en el Mini Estadi de Miralcamp; los abonados amarillos de la temporada 2026/27 y los poseedores del Carnet Simpatizante podrán entrar gratis; las localidades destinadas a la afición zaragocista tendrán un precio de 10 euros y se venderán desde las 17.30 horas junto a la Puerta 1; y el único acceso habilitado para el público estará situado junto al CEM Pau Francisco Torres.

Un amistoso con sabor a competición oficial para el Villarreal B, que continúa afinando su puesta a punto ante uno de los grandes nombres históricos del fútbol español antes de afrontar una nueva y exigente temporada en Primera Federación.