En directo | Racing de Santander-Villarreal: El Submarino arranca LaLiga este domingo

Una nueva era arranca este domingo para el Villarreal. La de Iñigo Pérez. El Submarino inicia la temporada de forma oficial contra el Racing de Santander en el primer partido del curso. Los amarillos parten como uno de los grandes favoritos para repetir Champions en una plantilla muy similar a la de la temporada pasada pero con una idea de juego muy distinta y más ofensiva.

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