Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere una castellonenseVivienda en CastellónPelea con hachasCD CastellónPlanes del fin de semana
instagramlinkedin

En Directo

En directo | Racing de Santander-Villarreal: El Submarino arranca LaLiga este domingo

El Submarino arranca el curso contra un recién ascendido con el objetivo de sumar los tres primeros puntos del curso

El Submarino arranca la Liga este domingo.

El Submarino arranca la Liga este domingo. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ismael Mateu

Pablo Casado

Santander (enviado especial)

Una nueva era arranca este domingo para el Villarreal. La de Iñigo Pérez. El Submarino inicia la temporada de forma oficial contra el Racing de Santander en el primer partido del curso. Los amarillos parten como uno de los grandes favoritos para repetir Champions en una plantilla muy similar a la de la temporada pasada pero con una idea de juego muy distinta y más ofensiva.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallecen dos personas en una colisión frontal entre un coche y un camión en Castellón
  2. Una persona que había ido a ver el eclipse a una senda forestal de Llucena sufre un accidente y tiene que ser rescatada por los bomberos
  3. Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una 'negligencia grave
  4. Una conocida franquicia de gimnasios abre en Castelló
  5. Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
  6. El grupo de cuatro jóvenes castellonenses que está rompiendo todos los tópicos sobre la música clásica
  7. Un incendio en un parking próximo a la zona de observación del eclipse en Peñíscola provoca heridos y quema 34 coches
  8. Una empresa cerámica de Castellón se subasta por lotes: estos son los plazos previstos

Pablo Hernández, feliz tras la victoria del Castellón ante la Real B: "Empezar ganando es importante para nosotros, pero tenemos que seguir mejorando"

Pablo Hernández, feliz tras la victoria del Castellón ante la Real B: "Empezar ganando es importante para nosotros, pero tenemos que seguir mejorando"

Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz "territorio de EEUU" tras "derrotar a Irán"

Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz "territorio de EEUU" tras "derrotar a Irán"

Fiesta de la Lledonera en la ermita de Sant Francesc de la Font de Castelló: Las imágenes

Fiesta de la Lledonera en la ermita de Sant Francesc de la Font de Castelló: Las imágenes

Vídeo: Fiesta de la Lledonera en la ermita de Sant Francesc de la Font de Castelló

Así renacerá el Alto Mijares tras el gran incendio: más de 8.000 árboles para crear un bosque resistente al fuego

Así renacerá el Alto Mijares tras el gran incendio: más de 8.000 árboles para crear un bosque resistente al fuego

La crónica del partido ante la Real Sociedad B | El Castellón sabe madrugar

La crónica del partido ante la Real Sociedad B | El Castellón sabe madrugar

En directo | Racing de Santander-Villarreal: El Submarino arranca LaLiga este domingo

En directo | Racing de Santander-Villarreal: El Submarino arranca LaLiga este domingo

Sorteo Bonoloto del viernes 14 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 14 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents