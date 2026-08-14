Entrevista a Xavi Valero, entrenador de porteros del Villarreal: su opinión sobre Luiz Júnior, Iñigo Pérez, Gulácsi, la plantilla, su doble rol en el club...

El Villarreal CF no solo incorpora calidad y profesionales de talla mundial para el puesto de primer entrenador o en cuanto a futbolistas para su primera plantilla. El club de la Plana Baixa cuida hasta el más mínimo detalle y, de cara a la presente campaña 2026/27, la entidad que dirige el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, ha matado dos pájaros de un tiro: ha fichado a uno de los mejores entrenadores de porteros del mundo para el primer equipo y, a su vez, ha creado el departamento de coordinación de porteros del club, dos figuras en una bajo un mismo nombre: Xavi Valero.

El castellonense arranca su vigésima temporada como entrenador de guardametas. Con más de 1.000 partidos oficiales en los banquillos y los títulos más importantes a nivel internacional en sus vitrinas: un Mundial de Clubs (Copa Intercontinental) con el Inter de Milán, una Europa League con el Chelsea, una Copa de Italia con el Nápoles, dos veces la Supercopa de Italia, una el Inter y la otra con el Nápoles y la más reciente, la Conference League lograda con el West Ham United en 2023.

El castellonense Xavi Valero (c), junto a Alisson Becker (d) y Giorgi Mamardashvili, porteros del Liverpool, durante la pasada campaña 2025/26. / Liverpool FC

Valero lleva desde el 2007 fuera de España, a excepción de una campaña que estuvo en el Real Madrid, siendo uno de los máximos embajadores del deporte provincial en el mundo.

Como guardameta, este canterano del CD Castellón que pasó por el CD Benicarló, militó en el primer equipo orellut, Real Mallorca, Logroñés, Real Murcia, Córdoba, Wrexham galés, Recreativo de Huelva y Gramanet, donde se retiró en 2007 e inició su brillante carrera en los banquillos junto a seis entrenadores de enorme prestigio y caché internacional.

Uno de los mejores entrenadores de porteros del mundo

Xavier Valero Verchili (Castelló, 28 de febrero de 1973) estuvo con Rafa Benítez en el Liverpool (2007-2010), Internazionale de Milán (2010-11), Chelsea (2012-13), Nápoles (2013-15) y Real Madrid (2015-16). Tras ello, se incorporó al cuerpo técnico del exentrenador del Villarreal Manuel Pellegrini en China en el Hebei China Fortune (2016-18) y en el West Ham United (2018 y hasta diciembre del 2019). En dicho club del este de Londres con el escocés David Moyes (desde enero del 2019 hasta junio del 2024), el español Julen Lopetegui (desde julio del 2024 a enero del 2025) y el inglés Graham Potter (de enero a junio del 2025). Y la pasada campaña regresó a sus orígenes, es decir, al Liverpool.

Xavi Valero (c), con el trofeo de la Conference League que ganó con el West Ham junto al exjugador del Villarreal castellonense Pablo Fornals y el almazorense Santi Solsona, delegado de la UEFA en la final de Praga del 2023. / West Ham United

El castellonense tenía ganas de regresar a España, su familia llevaba ya un año afincada en Benicassim y el club de la Plana Baixa aprovechó para firmar a un profesional que ha dirigido a los mejores guardametas del planeta: Peter Cech, Allisson, Keylor Navas, Júlio César, Pepe Reina, Fabianski, Areola... Xavi atendió este pasado jueves a Mediterráneo analizando los por qués de su llegada y cómo ve al club.

La entrevista a Xavi Valero

--Llega al Submarino, además de para estar en el cuerpo técnico del primer equipo, con la implantación de un cargo nuevo como la coordinación de la portería. ¿En qué consta este nuevo rol?

--Es una figura con mucho contenido, que ya he desempeñado previamente en clubs de la Premier League, ya que allí es bastante habitual. Es la doble función de tener, por un lado, el foco en el primer equipo y estar pendiente del día a día y formar parte de su cuerpo técnico y, por otro lado, tengo una visión más amplia encajando a todos los porteros del club. Se trata de implantar una metodología de trabajo que sea capaz de, con tiempo, ir nutriendo de porteros al primer equipo y básicamente es tener una misma línea de trabajo, una coordinación y una visión única teniendo el foco en el corto plazo, pero también en el medio y largo plazo.

Xavi Valero, entrenador de porteros del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva Llaneza. / Toni Losas

--¿Por qué eligió el Villarreal?

--Cuando hablas con el Villarreal, que es un club asentado, perfectamente consolidado y muy ambicioso, y encima te pone sobre la mesa un proyecto muy interesante, es muy difícil decir que no. Me ofrece la opción de volver a casa después de tantísimos años, formando parte de una entidad que no solo es referente en España, sino también en Europa por lo bien que se han hecho las cosas y se siguen haciendo. En lo personal y en lo profesional llegar al Villarreal y a este proyecto es muy estimulante. Y la verdad, cuando me llamaron, ni me lo pensé.

Xavi Valero explica su doble función en el Submarino y analiza su llegada al club

Ismael Mateu / Toni Losas

--¿Qué le ha seducido más para recalar en Miralcamp?

--El proyecto, sin duda. A mí me encanta mi profesión y es verdad que tenía muchas ganas de volver a España. Me apetecía estar cerca de mi familia, pero no es eso. No era solo volver, era poder volver a España siendo parte de un proyecto como es el del Villarreal. Se han dado las dos circunstancias y ahora puedo disfrutar de la familia y del trabajo en un club ambicioso.

--Ha estado en clubs del nivel de Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Inter de Milán, Nápoles, West Ham... ¿Hay mucha diferencia entre clubs, instalaciones...?

--La Ciudad Deportiva Llaneza no tiene que envidiar nada a ninguna de las de los mejores clubs. Además, si hay algo que me gusta es el plus que le da el hecho de que es una ciudad deportiva en la que conviven absolutamente todos. Es muy familiar. Están los niños de la residencia, los jugadores del fútbol base, los profesionales... El Villarreal tiene unas instalaciones de primer nivel y que están a la altura de cualquier ciudad deportiva en Europa.

Xavi Valero, entrenador de porteros del Villarreal, en el centro dando instrucciones a Rubén Gómez y Luiz Júnior. / Villarreal CF

--Hablando de presente y fe futuro, analicemos la portería grogueta. ¿Cómo ve a Luiz Júnior?

--A Luiz ya lo venía siguiendo. Desde su época del Famalicao ya pensaba que era un portero de gran potencial. Hace unos años ya sabíamos en Inglaterra que era uno de los objetivos del Benfica. Luiz es un portero que ha estado en el punto de mira de muchos clubs importantes en Europa y está demostrando que tiene potencial. Hay porteros que son de maduración más lenta y necesitan más años de gestión para poder expresar todo su nivel. Lo pensaba cuando estaba en Portugal, lo he pensado estos años viéndolo en el Submarino y ahora que trabajo con él en el día a día, tengo que decir que el trabajo cotidiano con Luiz no ha hecho más que confirmar lo que pensaba: es un portero con unas dotes innatas que le deben permitir poder jugar a un nivel todavía más alto a nivel continental y que es una cuestión de tiempo, de seguir reafirmándose y seguir adaptando su rendimiento al máximo nivel. Tengo pocas dudas de su enorme potencial y explica por qué el Villarreal apostó por él. Yo confío mucho en él. Esta temporada va a ser muy importante para consolidarse, seguir creciendo y rendir en contextos de máxima exigencia. Luiz va a demostrar que va a seguir evolucionando y que va a ser un portero de referencia.

Cuando hablas con el Villarreal, que es un club asentado, perfectamente consolidado y muy ambicioso, y encima te pone sobre la mesa un proyecto muy interesante, es muy difícil decir que no. Xavi Valero

--¿Qué futuro inmediato ves en Luiz Júnior?

Luiz tiene una buena edad, tiene 25 años. Está en una muy buena edad. Hay porteros que maduran muy rápidamente, que se les expone muy jóvenes a la alta competición y responden, y hay otros que maduran más tarde y necesitan más tiempo. A su edad ya ha competivo, y a muy buen nivel, en LaLiga y en Champions. No hay que olvidar que este club ha conseguido objetivos muy importantes con Luiz como portero y como partícipe de ellos, es decir, ya se han conseguido objetivo siendo él el portero titular. La esperanza mía y la de todos los que trabajamos con él y lo conocemos, es que todavía nos puede dar mucho más. El potencial que tiene es tremendo y debe dar un paso más esta temporada para terminar logrando objetivos mayores en su carrera deportiva. Esta temporada es muy importante para todos, porque de nuevo hay Champions, y él seguro que tiene momentos para demostrar esa calidad.

Xavi Valero está poniendo mucho énfasis en la mejora técnica y mental de Luiz Júnior, portero del Villarreal CF. / Villarreal CF

--Lo llevó usted al Liverpool hace 19 años y ahora lo ha recuperado para el Submarino... ¿Qué importancia va a tener la llegada de Péter Gulácsi?

Péter es un portero que está en un momento distinto. Tiene 36 años y una dilatadísima experiencia en la Bundesliga, 11 campañas en el Lepizig a un nivel altísimo, tres veces mejor portero en Alemania... Péter nos va a ofrecer fiabilidad, rendimiento constante y solidez tanto dentro como fuera del campo. Es un profesional óptimo, por eso ha sido capaz de mantenerse a ese nivel tan alto tantos años. Te ofrece todo lo que esperas de un portero y, además, es un líder natural, sin ninguna estridencia, tranquilo dentro del campo y fuera del campo un buen modelo y una buena referencia profesional para todos los porteros del club.

Xavi Valero, que ha sido entrenador de porteros en varios clubs de Europa de diferentes ligas, así como en China y el Real Madrid en España. / Toni Losas

--¿Qué le puede aportar Péter Gulácsi a Luiz Júnior?

Lo importante es tener más de una opción por posición. Ahora tenemos dos porteros que pueden competir al máximo nivel, que los dos están para pelear por un puesto y luego jugará el que tenga que jugar. Son porteros que siendo de un perfil técnico táctico muy igual, y aun con sus diferencias se complementan bien. Creo que a nivel humano hemos creado un grupo de porteros de mucho nivel, incluyendo a Rubén Gómez, que sube del B, un grupo muy sano, se ayudan diariamente, con muy buena comunicación en el campo, y hay una camaradería que nos ayuda a todos. Pero después estamos aquí para competir, para sacar el máximo rendimiento a todos, y ellos dos son dos porteros de mucho nivel que nos van a hacer tener dos opciones válidas para cualquier competición.

--¿Qué es lo que más le ha gustado o sorprendido de la plantilla?

Sorprendido, nada. Pero sí que debo destacar que me ha gustado mucho la intensidad con la que se entrena, la disciplina con la que se trabaja y la calidad de los futbolistas. Pero esto solo se sostiene en el tiempo si existe ese compromiso por parte de los futbolistas y la humildad y el respeto con el que se trabaja. Además, que hayan logrado clasificarse dos veces seguidas para la Champions League y sigan manteniendo esas ganas, esa hambre, esa humildad y esa ambición para competir es fundamental para que el club siga teniendo esos picos de rendimientos tan altos y sostenidos en el tiempo. Esto es lo que diferencia a unos clubs grandes y consolidados de otros.

Xavi Valero, entrenador de porteros del Villarreal, dirige a Luiz Júnior (i), Rubén Gómez (c) y Péter Gulácsi (d). / Villarreal CF

--Ha estado en los cuerpos técnicos de Rafa Benítez, Manuel Pellegrini, David Moyes, Arne Slot, Graham Potter, Julen Lopetegui... ¿Qué destacaría de Iñigo Pérez tras un mes con él en su primer gran club?

He estado con muchos técnicos experimentados, pero a mí lo que más me interesa es la validez y la formación, y no los años de experiencia que lleve un entrenador en un club. Iñigo, por lo que estoy viendo, es un profesional muy formado, con unas ideas muy claras y con una capacidad de comunicación cristalina, con lo cual sus ideas llegan muy fácil. Insisto, la edad y los años de experiencia y demás no significan nada ante la formación, la capacidad y la ilusión que uno tiene. Iñigo las tiene, le avalan los dos años que ha hecho en el Rayo Vallecano y creo que el escenario es el perfecto para seguir creciendo, conseguir nuevos éxitos y esperamos todos los que estamos aquí que lleguemos a un punto en el que podemos seguir creciendo y que el club sea capaz de sostener el éxito. Iñigo está en un buen punto de su carrera para lograrlo.