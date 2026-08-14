La primera previa de Iñigo Pérez como técnico del Villarreal: ¡Estas son sus mejores sentencias antes de medirse al Racing!

El Villarreal CF arranca este próximo domingo, 16 de agosto, la temporada 2026/27 en Primera División. El conjunto amarillo debuta en LaLiga en El Sardinero (17.00 horas), en el que será el estreno de Iñigo Pérez como entrenador del Submarino en competición oficial.

Sonriente, afable y con su habitual timidez ante las cámaras, poco amigo de los focos mediáticos, el preparador navarro ha comparecido este viernes para analizar cómo llega el Submarino al estreno liguero, el estado de la plantilla y sus sensaciones antes del debut liguero.

Iñigo Pérez, durante la rueda de prensa previa al Racing de Santander-Villarreal. / Toni Losas

Estas son las mejores sentencias del preparador 'groguet'

Adaptación inicial al club

"Creo que este ha sido un mes muy positivo, en cuanto a adaptación y aceptación de la gente del club. Y en cuanto a lo deportivo, ha sido una fase en la que la plantilla ha tenido gran predisposición por el trabajo, por asimilar conceptos y por ponerlos en práctica.. Queda mucho, pero estamos satisfechos con el inicio".

Aplicar conceptos ya en Santander

"Tenemos que seguir en la línea de saber aplicar nuestro juego, plasmar nuestra idea y como pensamiento matriz, es dar continuidad a lo ofrecido en pretemporada y, de camino, lograr la victoria en Santander, que es lo que queremos. Esto es un proceso infinito. Los procesos en el fútbol no se cierran de manera final. Aunque lleves muy arriba, hay que saber mantenerse, porque si no, te caes. Estoy muy satisfecho con el trabajo del grupo, con la apertura de mentes de la plantilla y del nuevo cuerpo técnico. Pero estoy contento de cómo están saliendo las cosas, ahora debemos mantenerlo y desarrollarlo. Somos ambiciosos y queremos seguir creciendo".

Iñigo Pérez, durante la rueda de prensa previa al Racing de Santander-Villarreal. / Toni Losas

¿Qué espera del partido ante el Racing?

"Las pretemporadas, para lo bueno o para lo malo, te sirven para encontrar tu identidad. En El Sardinero espero un partido complicado. Cuando se consigue un ascenso en un club tan histórico, espero allí un ambiente muy emocional. Debemos intentar imponer nuestras ideas y saber superar esa presión emocional y ambiental que tendrá el rival".

Los refuerzos y los canteranos

"Estoy contento con la incorporación de Péter, de sobra conocido es su rendimiento. Es un portero de jerarquía que puede complementarse con Luiz, que es un portero con muy buenas cualidades. Tenemos una posición muy bien cubierta. En cuanto a Carlos Maciá y Diatta, a mí me encanta trabajar con jóvenes, son esponjas y cada vez están desarrollando más su nivel. Nos hemos dado cuenta de lo buenos que son ante rivales Champions como el Benfica, PSV, etc. Si hay que pagar errores por juventud, como entrenador los acepto, pero confiamos mucho en ellos".

Iñigo Pérez, durante la rueda de prensa previa al Racing de Santander-Villarreal. / Toni Losas

Mercado de fichajes

"El mercado lleva su propio curso. Se acelera cuando quiere, se para cuando no lo esperas... yo no soy quién para decidir sobre esto. Yo como entrenador me he mantenido siempre al margen. Ojalá nos quedemos como estamos, estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos. Aunque si de repente hay una venta no contemplada y hace falta fichar algo, evidentemente contarán con mi opinión, pero la dirección deportiva está sobradamente preparada para saber reaccionar ante una posible salida inesperada"

Implicación de la plantilla

"Comparto la opinión de Xavi Valero sobre la implicación que tiene esta la plantilla. A mí me resulta impactante la forma que tienen que ser como grupo, las facilidades que pone el club, la prensa... no hay ruido, hay exigencia. Es impactante cómo se comporta esta plantilla para el nivel que tienen, la humildad con la que trabajan y la implicación con la que afrontan cada entrenamiento y cada partido".

Iñigo Pérez, durante la rueda de prensa previa al Racing de Santander-Villarreal. / Toni Losas

Gerard y Ayoze, ejemplares

"Por poner dos ejemplos, te sorprende la calidad humana y la templanza de Gerard Moreno y de Ayoze, jugadores con enorme nivel y cartel futbolístico, pero en el campo en cada entrenamiento se comportan como si fueran Maciá y Diatta, es decir, como dos canteranos".

Gestión de los esfuerzos

"Hemos aplicado una gestión lógica de dosificación de los esfuerzos. A la plantilla le pedimos honestidad, queremos buscar la excelencia, exigimos a los jugadores, pero queremos que si tienen molestias, que nos lo digan. No vamos a forzar a nadie".

Iñigo Pérez, durante la rueda de prensa previa al Racing de Santander-Villarreal. / Toni Losas

Las situaciones de Kambwala e Ilias

"Siempre he tenido claro que si hay un jugador que no quiere estar en el club, mi conversación siempre será la misma: que vayan a hablar con la dirección deportiva. En el caso de Ilias y Willy, ninguno de los dos han tocado la puerta de mi despacho para decirme que quieran salir. Al revés, están muy implicados, están en línea ascendente, trabajando muy bien y espero que nos aporten mucho".

Los objetivos deportivos

"Los objetivos vienen predeterminados. Desde fuera lo veía y me encantaba el brindis por Navidad por la celebración de la permanencia en Primera. No vamos a decir que el objetivo es la permanencia, pero los objetivos van a ir produciéndose progresivamente: el reto debe ser estar en Champions reiteradamente, o al menos en competiciones europeas. Debemos tener la línea continuista que ha llevado al club a la excelencia todos estos años".

Iñigo Pérez, durante la rueda de prensa previa al Racing de Santander-Villarreal. / Toni Losas

Entrenador más joven de la historia del Villarreal en Primera

"No me genera mucho estrés eso de ser el más joven del Villarreal en Primera. Ni me añade presión ni me la resta. Es un número, algo natural. Sé lo que provoca que alguien de 38 años esté en el Villarreal, pero es algo normal y lógico. Yo le doy naturalidad y espero seguir mejorando estos datos y dentro de unos meses me recordéis que hemos logrado éxitos".