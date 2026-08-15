El análisis del primer rival del Villarrea en Liga: El Racing regresa a la élite de Primera 14 años después

El Villarreal CF rinde visita a un histórico del fútbol español que regresa a la élite de la Primera División. El Racing de Santander afronta la temporada 2026/2027 con la ilusión y la responsabilidad de quien regresa al lugar que considera propio, a pesar de que hayan pasado 14 años después de su último paso por la máxima categoría del fútbol español.

El ascenso, certificado el pasado 16 de mayo tras la victoria por 4-1 ante el Valladolid en El Sardinero, puso fin a una larga travesía en la que la entidad llegó a atravesar severas dificultades económicas, institucionales y deportivas, incluyendo varias temporadas alejadas del fútbol profesional.

Sergio Canales (i), el fichaje estrella del Racing de Santander. / Racing de Santander

Buena parte del mérito de este regreso a la élite corresponde al trabajo desarrollado por el técnico José Alberto López, que en tres años y medio en el banquillo verdiblanco ha conseguido consolidar un proyecto competitivo y reconocible, gracias a una propuesta ofensiva ambiciosa.

Sin embargo, el reto ahora es diferente, el Racing inicia la temporada con un propósito prioritario: asegurar la permanencia. Y la duda es si el equipo podrá mantener este estilo atrevido en esta nueva categoría y luchando por otro objetivo bien diferente.

Las novedades

De momento, la gran noticia para el racinguismo ha sido el regreso de Sergio Canales, uno de los futbolistas más emblemáticos formados en la cantera cántabra durante las últimas décadas. El centrocampista vuelve al club donde se dio a conocer tras su última etapa en el fútbol mexicano y está llamado a ser uno de los líderes del vestuario tanto dentro como fuera del terreno de juego.

José Alberto López, entrenador y héroe del Racing de Santander. / Racing de Santander

Junto a Canales, el club ha reforzado su plantilla con el guardameta Julen Agirrezabala, por el que han pagado 4,5 millones al Athletic Club. Además, el éxito radica en la continuidad de los defensas Facundo González y Pablo Ramón, así como del delantero Asier Villalibre, todos ellos protagonistas del ascenso, y las llegadas del defensa brasileño Pedro Felipe, procedente del Juventus, y el atacante Yassir Zabiri, cedido por el Rennes.

El mercado también ha supuesto despedidas relevantes de futbolistas que habían contribuido al crecimiento del proyecto, como Javi Castro, Marco Sangalli, Aldasoro, Suleiman o Jokin Ezkieta, aparte del cedido Peio Canales, mientras que algunos jóvenes con proyección han emprendido nuevos caminos durante el verano.

A la espera de saber qué sucederá con Gustavo Puerta y Jorge Salinas (candidatos a ser vendidos), la columna vertebral seguirá sustentándose sobre nombres que fueron fundamentales en el ascenso, como Andrés Martín, Íñigo Vicente, Manu Hernando o Álvaro Mantilla, a los que se suma el talento diferencial de Canales.

El estadio El Sardinero, escenario del Racing de Santander-Villarreal. / Racing de Santander

El regreso

Con mucho por hacer aún en los despachos, el debut liguero llegará este domingo, 16 de agosto, ante el Villarreal, en El Sardinero, un estadio que volverá a albergar partidos de Primera División y que se presenta como uno de los principales activos del club en la lucha por la permanencia, donde la afición cántabra, que en las últimas temporadas ha respondido con creces, volverá a tener la oportunidad de acompañar a su equipo frente a los mejores equipos de España.

Catorce años después, el Racing vuelve a Primera y lo hace con la ilusión intacta de una ciudad que nunca dejó de creer y con el desafío de demostrar que este regreso no es una visita puntual, sino el inicio de una nueva etapa de estabilidad y consolidación en la élite del fútbol español.