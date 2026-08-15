El Villarreal B propone y el Zaragoza dispone (0-2)
Triunfo maño en el Mini Estadi, pese a que el juego y las mejores ocasiones son amarillas
Deciden los goles de Pau Sans y Marcos Cuenca, con un tanto en cada tiempo
El Zaragoza truncó la racha de tres victorias consecutivas del Villarreal B en este verano (0-2), gracias a los tantos anotados por Pau Sans y Marcos Cuenca en el Mini Estadi. Un amistoso donde el filial amarillo tuvo las mejores ocasiones pero falló en ataque, mientras que los maños fueron mucho más efectivos cara a portería.
El Villarreal B formó con Kinareikin en la portería; Arnau Forés, Moussa Diallo, Álvaro García y Eneko Ortiz en defensa; César Bonafé, Pablo Pascual, Nico Baratucci y Nizar en el centro del campo; y Joselillo Gaitán y Albert García en la punta del ataque. También jugaron Álex Quevedo (portero), Jan, Pedro Luque, Palomares, Álvaro Alcaide, Valen Gómez, Barry, Fofana, Manfa, Moussa y Ayman.
El Zaragoza se fue al descanso con 0-1, gol de Pau Sans al 32’ de fuerte disparo y colocado desde la frontal del área. Hasta ese momento, todo el juego había transcurrido en el campo del equipo visitante. A los de David Albelda les faltó definición en los últimos metros, porque merodearon mucho el área del conjunto rival.
Bonafé, Pablo Pascual y Baratucci intentaron ponerle ritmo al Villarreal B, pero éste se atascó en los metros finales. El Zaragoza, que fue mejorando poco a poco, consiguió irse al intermedio ya por delante, a pesar de que, en el minuto 35, Bonafé dispuso de una clara ocasión a centro de Nizar que un defensa rechazó a córner cuando el balón iba a entrar en la red.
Maniatados
El juego no fue tan fluido en la segunda parte, aunque el Villarreal B siguió dominando de cabo a rabo a un Zaragoza que a la contra creaba peligro, como la que llegó en el minuto 72, cuando Marcos Cuenca se plantó solo ante el cancerbero Álex Quevedo, le dribló y envió el esférico al fondo de las mallas.
El equipo de Albelda todavía tuvo tres o cuatro llegadas con buena pinta a cargo de Gaitán, pero ninguno de sus disparos consiguió atravesar la línea de gol.
Debutó el central Álvaro García, llegado esta semana cedido por parte del Alavés B. El zaguero alicantino disputó 60 minutos.
Próximo encuentro
Destacar que la próxima cita de esta pretemporada para el Villarreal B será el miércoles, 19 de agosto del 2026, contra el Gimnàstic de Tarragona, también rival esta temporada del filial amarillo en el grupo 2 de Primera Federación, en el Mini Estadi a partir de las siete de la tarde.
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