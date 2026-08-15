El Villarreal ya está en Santander, donde espera romper su maleficio en El Sardinero

El Villarreal CF ya está en Santander. El conjunto de la Plana Baixa se ha desplazado en la tarde de este sábado a la capital de Cantabria desde el Aeropuerto de València, con vistas al debut en LaLiga de este domingo contra el Real Racing Club en El Sardinero (17.00 horas), en el estreno en competición oficial de Iñigo Pérez como entrenador 'groguet'.

La expedición del conjunto amarillo ha estado liderada por el presidente del club, Fernando Roig, y por el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, así como por el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y al embajador de la entidad, Marcos Senna, así como otros consejeros y dirigentes.

Ayoze Pérez, en la llegada del Villarreal a Santander, donde este domingo jugará ante el Racing en El Sardinero. / Ismael Mateu (Santander)

En un desplazamiento en el que se espera olvidar el mal sabor de boca de la última visita a tierras cántabras, el pasado ejercicio, donde el club santanderino, que estaba en Segunda División, eliminó al Villarreal de Marcelino García Toral de la Copa del Rey.

Imagen del Racing-Villarreal de Copa del Rey de la pasada temporada 2025/26. / Villarreal CF

El cuartel general

El conjunto de la Plana Baixa estableció como cuartel general en Santander el hotel Santemar, justo enfrente de la llamada Primera Playa de El Sardinero y a apenas un kilómetro y medio del estadio El Sardinero, donde este domingo se disputará el encuentro. A la llegada del equipo, tanto en el Aeropuerto de Santander como en el hotel, más de un centenar de aficionados ‘groguets’ y de curiosos recibieron a los de Iñigo Pérez.

Los precedentes

El Submarino visita este domingo, en la 1ª jornada de LaLiga, al Racing de Santander en El Sardinero, donde en su última visita en Primera perdió por 1-0 hace 15 años y donde ha disputado 12 partidos en la máxima categoría con cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Alberto Moleiro, en la llegada del Villarreal a Santander, donde este domingo jugará ante el Racing en El Sardinero. / Ismael Mateu (Santander)

Esa última visita a Santander fue en la jornada 15ª de la temporada 2011/12, el 3 de diciembre de 2011. El equipo entrenado por aquel entonces por Juan Carlos Garrido llegaba décimo tercero con 14 puntos, mientras que el Racing de Juanjo González era el colista con 9 puntos.

En aquel partido, el Racing se impuso al Villarreal con un solitario gol de cabeza del uruguayo Christian Stuani en el minuto 27 y acabó con la negativa racha de resultados que había provocado la dimisión del argentino Héctor Cúper, bajo cuya batuta el conjunto cántabro sólo había ganado un partido de los trece disputados.

La última visita del Villarreal a Santander fue en la jornada 15ª de la temporada 2011/12, el 3 de diciembre de 2011. / Agencias

Pobres registros

Por contra, el Villarreal cayó a la décimo quinta posición, quedándose a tan solo dos puntos de distancia con el Racing, que salió de la última plaza y pasó a marcar la zona roja con solo un punto de diferencia con la salvación, en la fatídica campaña en la que se bajó a Segunda División.

Por parte del Racing de Santander jugaron en aquel diciembre del 2011: Toño; Álvaro, Torrejón, Bernardo, Cisma; Arana, Diop, Colsa, Adrián (Luque), Munitis (Christian); y Stuani (Acosta).

Renato Veiga, en la llegada del Villarreal a Santander, donde este domingo jugará ante el Racing en El Sardinero. / Ismael Mateu (Santander)

Por parte del Villarreal lo hicieron: Diego López; Mario, Gonzalo (Moises Gómez), Musacchio, Joan Oriol; Cani (De Guzmán), Ángel (Nilmar), Bruno, Borja Valero; Hernán Pérez y Marcos Rubén.

El equipo amarillo nunca ha logrado dos victorias consecutivas en El Sardinero ni tampoco dos empates, pero sí sufrió dos derrotas seguidas en las temporadas 2005/06 y 2006/07 en un escenario en el que el balance es equilibrado.