El análisis de Iñigo Pérez tras el Racing-Villarreal: "En el arranque no hemos sido capaces de hacer frente al ambiente, luego nos hemos repuesto"

Iñigo Pérez analizó el empate del Villarreal ante el Racing y admitió que su equipo no entró en el partido con la intensidad necesaria. El entrenador destacó, no obstante, la respuesta de sus jugadores después de encajar dos goles y el orden mostrado durante la segunda mitad. También defendió su propuesta futbolística y se mostró satisfecho con sus primeras semanas al frente del equipo.

Lo que tenía claro es que el Racing iba a jugar como ha jugado. La frecuencia emocional y el ambiente no podía ser otro. No hemos sido capaces de hacer frente a ese ambiente, después nos hemos repuesto, hemos creado ocasiones y hemos marcado dos goles. Ha habido un tramo al final que, por querer ganar el partido, nos hemos precipitado. Me gusta ser justo y creo que la fatiga y la imprecisión que llevan estas fechas nos ha impedido tener oportunidades para desempatar.

¿Cómo ha visto los dos goles encajados?

La acción del segundo gol, cuando sale bien, todo el mundo la aplaude; pero, cuando ocurre lo contrario, sabes que te quedas solo defendiendo la propuesta. No me preocupa ese tipo de errores, y menos viniendo de Juan Foyth, que seguramente tiene un porcentaje de acierto muy alto en la mayoría de sus decisiones. Sobre los árbitros, he cambiado de equipo, pero la idea es la misma.

Buena respuesta del equipo tras el 2-0 en contra

Estoy de acuerdo en que, igual que nos ha perjudicado no entrar en el partido con la frecuencia emocional requerida, la parte positiva es esa respuesta. Siempre hay cosas rescatables. En la segunda parte hemos estado ordenados, no hemos permitido prácticamente transiciones y, al final, nos ha faltado finura para atacar el último tercio.

image00006 /

Ha apostado por Luiz Júnior de titular

No me preocupa. Cuando uno falla, tiende a quedarse solo. En el caso de Luiz, creo que ha sido una actuación acorde con la del equipo: ha tenido momentos buenos y otros no tan buenos, con decisiones mejores o peores, pero de eso va el fútbol. Más allá de la sintonía o la energía que un jugador genere en la afición, esto no tiene que ver con su porcentaje de acierto o sus errores, sino con lo que nos transmite por otros motivos. En el caso de Luiz, todavía no conozco al cien por cien el contexto del Villarreal, pero de lo que estoy seguro es de que tiene nivel, viene mejorando y hoy hemos apostado por él.

Opinión del ambiente

Me ha encantado. Me produce mucha alegría llegar a un campo en el que jugué cuando estaba en Segunda B y donde el ambiente era muy distinto. Volver a este campo, verlo lleno de gente y percibir la ilusión por la nueva temporada me hace feliz. Es un disfrute para cualquiera que haya estado en este estadio.

Ismael Mateu

Sus primeras semanas

Estoy muy contento por estas semanas en las que venimos entrenando y jugando partidos amistosos. Por mi parte, sabía que éramos un gran grupo de buenas personas, pero me he encontrado con unos jugadores y unas personas que trabajan en el club con mucha apertura y muchas ganas de conocernos. Ahora estamos todavía con el fragor del partido, pero, si miramos lo que hemos hecho durante las últimas semanas, las palabras son ilusión, satisfacción y gratitud.

Ha faltado estar mejor en salida y en la presión

Estas dos fases las hemos completado mejor en los partidos de preparación anteriores, contra equipos que o bien presionaban muy fuerte o bien tenían una gran salida de balón, como el Racing. Hoy no hemos estado tan finos ni en una fase ni en la otra. Tenemos que volver a ver el partido porque no hemos podido mantener la línea que veníamos siguiendo.