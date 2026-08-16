La crónica | El Villarreal salva el debut liguero ante el Racing de Santander en 67 segundos (2-2)

En 67 segundos, los que pasaron entre el gol de Pape Gueye y Nico Pepe, anotados en los minutos 45 y 45+1 de partido, el Villarreal CF salvó el debut en el estreno de la era de Iñigo Pérez en competición oficial. Sin el brillo esperado, con algo menos de intensidad que su rival y errático de cara al marco rival, así se mostró el Submarino para rescatar un empate en el campo del recién ascendido Racing de Santander (2-2), un equipo con atacantes de calidad, que jugó con mucha garra e ímpetu y que puso contra las cuerdas a todo un rival de Champions League.

Un duelo con un El Sardinero entregado a su Racing que tuvo dos partes muy diferenciadas: hasta el minuto 44 fueron los locales quienes apretaron, siendo los groguets los que igualaron el 2-0 antes del descanso y tuvieron hasta tres claras ocasiones para sentenciar, aunque lo más justo fue el empate.

Día señalado

El partido se encaraba con mucha expectación al ser el estreno de Iñigo Pérez en competición oficial. Se esperaba un partido con goles, pero con muchas transiciones e idas y venidas, pero en la primera mitad, en la que hubo cuatro tantos, el desenlace fue inesperado.

El técnico navarro del Submarino planteó el once prácticamente esperado con la entrada de Ayoze Pérez en ataque junto a Mikautadze, reservando al capitán, Gerard Moreno, para el segundo acto. El resto, Luiz Júnior fue la apuesta en la portería y Carlos Romero, en en lateral izquierdo.

Tenía claro el conjunto amarillo que el Racing comenzaría apretando y empujando, con el ímpetu que le daba el volver a ejercer de local en Primera División nada menos que 14 años después.

Ismael Mateu

Los de José Alberto López apretaron desde el inicio la salida de balón de un Villarreal algo más calmado y buscando posesiones largas. El conjunto cántabro logró de primeras abortar las líneas de pase groguetas, eso sí, cuando los amarillos robaban, la misión era clara: balones en diagonal o en vertical en profundidad para los extremos o Mikautadze.

Pero tras dos acciones con sendos remates de Mikautadze antes del minuto 10, el resto del primer acto fue estéril para un Submarino que vio como pasada la media hora perdía 2-0 con solo dos remates a puerta del conjunto rival.

En el 20’, Comesaña intentó despejar un balón sin mirar y lo que hizo fue patear a Jorge Salinas dentro del área. Penalti que transformó Andrés Martín: 1-0 y El Sardinero se venía abajo.

Un estadio que explotaba de júbilo cuando veía que el canterano Sergio Martínez conectaba un trallazo desde la frontal recogiendo un rechace de Comesaña que se coló cual misil por la escuadra: era el 2-0 y se mascaba la tragedia.

Salió la calidad

Pero antes del descanso, en su solo minuto, entre el 45 y el 46 del primer acto, el Villarreal demostró que cuando tienes más calidad que tu rival, puedes darle la vuelta a cualquier marcador. Al menos, los groguets igualaron el 2-0 con dos golazos de zurda de Pape Gueye y Nico Pepe, especialmente el del costamarfileño que se coló por la escuadra para hacer el 2-2.

Otro encuentro

Con el subidón del empate y sin cambios arrancaba la segunda mitad. Iñigo hizo que sus futbolistas dieran un paso al frente y el Submarino se adueñó del control del juego. Especialmente percutiendo por bandas, los amarillos supieron asociarse para generar situaciones de claro peligro. Ayoze la tuvo para desnivelar el marcador antes del triple cambio en el 56’ en el que estuvo incluido junto a Moleiro y Comesaña, dando entrada a un buen Carlos Maciá, Buchanan y al capitán Gerard Moreno.

Rondando el 2-3

Los groguets aceleraron y pasada la hora de juego Mouriño y Nico Pepe fallaron dos claras ante el meta Julen Agirrezabala, uno de los mejores del Racing ante el conjunto de la Plana Baixa.

Los cambios mejoraron algo la pobre imagen de la primera mitad, pero el Submarino dejó claro que todavía está en fase de construcción, ya que si bien es cierto que los amarillos apretaron más que el rival en la recta final, los desajustes tras pérdida provocaron varias contras peligrosas del Racing, una de ellas salvada por Luiz Júnior.

Empate con sabor agridulce en el estreno de la era Iñigo Pérez para un Villarreal que tendrá que ganar en intensidad y efectividad en las próximas jornadas.