La previa | La ilusionante 'era Iñigo Pérez' con el Villarreal se estrena en El Sardinero

Llegó la hora de la verdad. La era Iñigo Pérez arranca en el Villarreal CF. Tras una buena pretemporada, en la que el conjunto amarillo ha ofrecido fases de muy buen juego y ha dejado entrever las líneas básicas del sistema que va a implantar el nuevo técnico groguet, el Submarino empieza LaLiga con una exigente salida en El Sardinero, donde este domingo por la tarde se mide al Racing de Santander (17.00 horas), en el kilómetro cero de un equipo en el que Marcelino García Toral dejó el listón muy alto en la competición doméstica durante las últimas dos temporadas y media.

Con una plantilla prácticamente idéntica a la que finalizó en el 3º puesto de Primera División, el equipo ha sido reforzado con el regreso de Carlos Romero para el lateral izquierdo tras su cesión al Espanyol, lo mismo que Ilias Akhomach, que ha vuelto del Rayo, el fichaje de Péter Gulácsi para competir con Luiz Júnior en la portería, y la promoción de dos canteranos que apuntan a jugadorazos de élite: Alassane Diatta y el jovencísimo de 17 años Carlos Maciá, el Rodri del futuro.

Iñigo Pérez, en el último entrenamiento del Villarreal previo a medirse al Racing de Santander junto a su segundo, Adrián López. / Toni Losas

Incluso podría decirse que los centrales Logan Costa y Willy Kambwala, casi inéditos por lesión el pasado ejercicio, son dos refuerzos de auténtico lujo.

Por contra, han salido con relación al pasado ejercicio Dani Parejo, Alfonso Pedraza, Thomas Partey, Rafa Marín y los guardametas Diego Conde y Arnau Tenas.

La mano de Iñigo

Pero altas y bajas al margen, el mejor fichaje debe ser Iñigo Pérez. Un entrenador joven, enormemente preparado y con una filosofía de juego netamente ofensiva que agrada y de la que se espera que de muchas alegrías este año.

Como el propio técnico explicó el pasado viernes, el equipo está en fase ascendente en cuanto asimilación de conceptos, pero lo que sí está claro es que en El Sardinero se verá un Villarreal proactivo, que querrá tener el balón, con los laterales muy largos y que ejercerá una alta presión sobre el Racing, con el propósito de que pasen muchas cosas en campo rival y, evidentemente, en busca del triunfo.

Iñigo Pérez, durante la rueda de prensa previa al Racing de Santander-Villarreal. / Toni Losas

Iñigo quiere estrenarse con victoria ante el recién ascendido conjunto santanderino, dirigido por José Alberto López, y que tiene una señas de identidad también muy ofensiva, pero que encaja mucho.

El fútbol de élite vuelve a El Sardinero

Catorce años después, El Sardinero acogerá de nuevo un partido de Primera División y la expectación es máxima en un club y en una ciudad en la que sueñan con la permanencia con la ilusión que les genera el fichaje del hijo pródigo, Sergio Canales, así como haber conservado, por ahora, a las principales figuras del pasado ejercicio: Gustavo Puerta, Asier Villalibre, Iñigo Vicente, Andrés Martín, Facu González y Jorge Salinas. Junto a ello, el fichaje del meta Julen Agirrezebala, procedente del Ahtletic.

Los posibles onces del Racing de Santander y del Villarreal. / Ismael Mateu

El posible once del Submarino

El Submarino intentará aguarle la fiesta del regreso a la élite con un once en el que probablemente Luiz Júnior estará en portería; Mouriño y Carlos Romero en los laterales, y con Foyth y Renato Veiga en el eje de la zaga.

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Pape Gueye será uno de los dos mediocentros, junto al joven Maciá o Comesaña en el doble pivote, con el nuevo ‘10’ Moleiro y Nico Pepe en los costados y una dupla en ataque con Mikautadze y Gerard Moreno o Ayoze Pérez. Sin duda, un equipazo para estrenar la era Iñigo Pérez con victoria.