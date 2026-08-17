El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Racing de Santander: ¡Vota al mejor!
El Submarino sumó un punto gracias a los goles de Pape Gueye y Nico Pepe
Luiz Júnior |5|
Dubitativo en algunas salidas, dudó por arriba y cumplió con los pies. Hizo una buena parada. Nada que hacer en los goles.
Mouriño |5|
Jugó con su ímpetu y con contundencia, pero tuvo varios desajustes y fue superado por su banda. Falló un mano a mano.
Foyth |6|
Lideró la defensa en un partido complicado. Bien en la marca, anticipando y siendo expeditivo. Tuvo un grave error en salida.
Renato Veiga |7|
Muy serio durante todo el partido. Inexpugnable en el juego aéreo, fuerte en la marca y en los duelos y buena salida de balón.
Carlos Romero |7|
Jugó con inteligencia y mucha profundidad. Tuvo varias llegadas y ofreció muy buena visión en el pase final. Correcto atrás.
Comesaña |5|
Al gallego le costó ayer dominar el centro del campo y se le vio todavía algo falto de forma. Hizo un penalti evitable.
Pape Gueye |7|
Cubrió bien su parcela en el centro del campo, con ayudas y coberturas a sus compañeros. Bien con balón y un buen gol el 2-1.
Moleiro |5|
Actuación intermitente en la que tuvo fases de buenos intentos y otras en las que desapareció. Le faltó profundidad.
Nico Pepe |7|
Fue uno de los más incisivos del Villarreal ayer. Encaró bien, generó peligro e hizo un golazo en el 2-2.
Ayoze Pérez |6|
Muy activo en ataque, haciendo desmarques y moviéndose bien. Con 2-2, tuvo el 2-3 solo ante el meta rival, pero falló.
Mikautadze |5|
Buenas intenciones en una tarde en la que no le salió nada. Tuvo dos muy claras ocasiones al inicio que erró. De más a menos.
También jugaron
Gerard Moreno | 6 |. Activo.
Maciá | 6 |. Dio equilibrio.
Buchanan | 5 |. Encarador.
Akhomach | 5 |. Reapareció.
Freeman | SC |. Sin tiempo.
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