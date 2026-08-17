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El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Racing de Santander: ¡Vota al mejor!

El Submarino sumó un punto gracias a los goles de Pape Gueye y Nico Pepe

Los jugadores del Villarreal celebran tras anotar un tanto ante el Racing de Santander

Los jugadores del Villarreal celebran tras anotar un tanto ante el Racing de Santander / Pedro Puente Hoyos

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Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

Luiz Júnior |5|

Dubitativo en algunas salidas, dudó por arriba y cumplió con los pies. Hizo una buena parada. Nada que hacer en los goles.

Mouriño |5|

Jugó con su ímpetu y con contundencia, pero tuvo varios desajustes y fue superado por su banda. Falló un mano a mano.

Foyth |6|

Lideró la defensa en un partido complicado. Bien en la marca, anticipando y siendo expeditivo. Tuvo un grave error en salida.

Renato Veiga |7|

Muy serio durante todo el partido. Inexpugnable en el juego aéreo, fuerte en la marca y en los duelos y buena salida de balón.

Vídeo: Así ha sido la espectacular salida al campo de los jugadores de Racing de Santander y Villarreal

Vídeo: Así ha sido la espectacular salida al campo de los jugadores de Racing de Santander y Villarreal

Ismael Mateu

Carlos Romero |7|

Jugó con inteligencia y mucha profundidad. Tuvo varias llegadas y ofreció muy buena visión en el pase final. Correcto atrás.

Comesaña |5|

Al gallego le costó ayer dominar el centro del campo y se le vio todavía algo falto de forma. Hizo un penalti evitable.

Pape Gueye |7|

Cubrió bien su parcela en el centro del campo, con ayudas y coberturas a sus compañeros. Bien con balón y un buen gol el 2-1.

Moleiro |5|

Actuación intermitente en la que tuvo fases de buenos intentos y otras en las que desapareció. Le faltó profundidad.

Nico Pepe |7|

Fue uno de los más incisivos del Villarreal ayer. Encaró bien, generó peligro e hizo un golazo en el 2-2.

Ayoze Pérez |6|

Muy activo en ataque, haciendo desmarques y moviéndose bien. Con 2-2, tuvo el 2-3 solo ante el meta rival, pero falló.

Mikautadze |5|

Buenas intenciones en una tarde en la que no le salió nada. Tuvo dos muy claras ocasiones al inicio que erró. De más a menos.

También jugaron

Gerard Moreno | 6 |. Activo.

Maciá | 6 |. Dio equilibrio.

Buchanan | 5 |. Encarador.

Akhomach | 5 |. Reapareció.

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Freeman | SC |. Sin tiempo.

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