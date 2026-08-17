Carlos Romero, sobre su debut en Santander, los elogios a la reacción del Villarreal y su nuevo rol: "Voy a disfrutar mucho con Iñigo"

Carlos Romero afronta este año la temporada de su consagración en la élite del fútbol nacional e internacional. Tras su excelente pasada campaña en su cesión al RCD Espanyol, el lateral izquierdo valenciano sabe que en el presente ejercicio es una de las grandes apuestas del Villarreal CF.

Sin miedo escénico, atrevido con el esférico y valiente en las acciones ofensivas, el defensa de Torrent (29-10-2001) fue uno de los futbolistas más destacados del Submarino en el estreno de la ‘era Iñigo Pérez’, en el empate del pasad domingo en El Sardinero ante el Racing de Santander.

Carlos Romero debe ser pieza clave en el Villarreal de Iñigo Pérez. / Villarreal CF

Su primer análisis

El zaguero groguet está llamado a tener mucho peso específico en los esquemas del nuevo entrenador amarillo, como se demostró ante el conjunto cántabro, un equipo que le puso las cosas difíciles a los de la Plana Baixa.

“Sabíamos a dónde íbamos. El míster nos había avisado de que El Sardinero era un campo donde hacía muchos años que no se jugaba en Primera División, que nos iban a apretar y así fue”, explicó Romero.

Para el defensa valenciano, “en los primeros minutos su gente les dio mucho y el Racing jugó con muchísima intensidad. Pero creo que el equipo puso reponerse bien, pudimos empatar y en todo momento tuvimos la mentalidad de ir a por los tres puntos”.

El espectacular ambiente a la salida al campo de los jugadores de Racing de Santander y Villarreal en El Sardinero. / Ismael Mateu (Santander)

Capacidad de reacción

El jugador formado en la Cantera Grogueta puso en valor el hecho de haber remontado de la manera que lo hicieron: “Levantar un 2-0 en un minuto antes del descanso dice mucho del equipo. Sabemos de la calidad que tenemos, sabemos los jugadores que somos y tenemos claro que estamos capacitados de sobra para darle la vuelta a cualquier partido y ante el equipo que sea. Hay que quedarse con eso, con la actitud del equipo, con cómo logramos empatar el encuentro e insisto en la mentalidad ganadora”.

“En la segunda parte incluso pudimos lograr el triunfo, eso dice mucho del equipo. Al final, que el primer partido de liga se te ponga así de difícil en este campo que aprieta tanto, habla muy bien del Villarreal, de la mentalidad de los jugadores que tiene, y pienso que hay que quedarse con esa parte”, argumentó el portador del dorsal 20.

Carlos Romero, a la llegada a Santander. / Villarreal CF

También hay autocrítica

Eso sí, también tuvo autocrítica para el equipo por gran parte de la primera mitad: “La otra parte a revisar es la que nunca nos gusta, la de encajar dos goles y de que se nos ponga así el partido. Nos hubiera encantado conseguir la victoria, pero hay que seguir, hay que seguir trabajando y la semana que viene tenemos otro encuentro muy importante”.

Cuestionado sobre si el penalti a Comesaña pudo no haberse señalado, Romero dio su punto de vista: “Sobre el penalti, pues al final esto es fútbol, puede pasar. Los árbitros son los que deciden, nosotros vamos a dedicarnos a jugar, y dichas decisiones son temas arbitrales. Pudo ser penalti y es algo dudoso dicen, porque la verdad es que no lo vi”.

Inigo Pérez, durante el encuentro en Santander ordenando a los futbolistas del Villarreal. / Europa Press

Las ideas de Iñigo

Elogió el lateral zurdo el planteamiento y la forma en la que había que jugar de la mano de Iñigo Pérez. “El plan de partido lo teníamos muy claro, sabíamos lo que queríamos hacer. Por tramos el equipo ha estado muy bien colocado, sabíamos a lo que jugábamos y, al final, arriba creo que nos ha faltado algo más de finura, en los metros finales. Llegamos bien al área rival, tuvimos ocasiones para habernos llevado los tres puntos y pienso que las victorias van a llegar”, expuso.

Sobre su rol ofensivo, el lateral remarcó que “la verdad es que me gusta mucho”. “Soy un jugador súper ofensivo, creo que este año puedo disfrutar muchísimo, porque además con los jugadores que tengo alrededor mío, a los que les gusta mucho asociarse, pues este grupo me viene muy bien para hacer muy buenos partidos”, finalizó un ilusionado Carlos Romero, uno de los grandes refuerzos del Villarreal 2026/277.