La intrahistoria de la 1ª jornada liguera en Santander: Roig al frente, lleno absoluto y las primeras decisiones de Iñigo

El estreno liguero del Villarreal CF en El Sardinero dejó mucho más que lo sucedido sobre el césped. El primer encuentro oficial de la temporada 2026/27 sirvió también para ver las primeras decisiones de Iñigo Pérez al frente del Submarino, una nutrida representación institucional amarilla en Santander y un ambiente de Primera División por todo lo alto, con lleno absoluto en las gradas y presencia grogueta en la zona visitante.

Roig, al frente

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, no faltó al estreno del conjunto amarillo en el nuevo ejercicio. El máximo mandatario del club encabezó la representación institucional desplazada hasta Santander para acompañar al equipo en su primer compromiso liguero de la temporada. Junto a él estuvieron el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles; el embajador del club, Marcos Senna; el director de fútbol, Miguel Ángel Tena; y los consejeros Miguel Pérez, Manuel Montaña y Luis Espejo. Una amplia delegación que quiso arropar al nuevo proyecto desde su primer encuentro oficial y que siguió desde la grada el debut de Iñigo Pérez al frente del banquillo groguet.

‘Sold out’ y pleno amarillo

El Sardinero presentó el aspecto de las grandes ocasiones. El Racing de Santander regresaba a Primera División 14 años después y su afición respondió a la altura de un día marcado en rojo en el calendario. Las 22.514 localidades del estadio cántabro se agotaron para presenciar el regreso del conjunto racinguista a la máxima categoría.

En medio de la mayoría verdiblanca también hubo representación amarilla. Alrededor de 350 aficionados del Villarreal CF ocuparon la zona destinada a la hinchada visitante y agotaron todas las entradas que el club cántabro había puesto a disposición de los seguidores groguets.

Cheikh Thiam, por Diatta

En lo deportivo, Alassane Diatta fue la única ausencia de la primera plantilla del Villarreal. El futbolista senegalés no pudo estar disponible para Iñigo Pérez al tener pendiente una sanción de dos encuentros por su expulsión con el Villarreal B durante la fase de ascenso a Segunda División.

Su ausencia abrió la puerta a su compatriota Cheikh Thiam, que entró en la convocatoria para viajar hasta Santander y formar parte de la expedición amarilla en El Sardinero. Fue una de las pequeñas novedades de una lista con la que Iñigo afrontó su primera jornada liguera como entrenador del Submarino.

Ismael Mateu

Romero, Ayoze y la continuidad de Luiz Júnior marcan el estreno de Iñigo

El esperado debut de Iñigo Pérez al frente del Villarreal CF llegó, por fin, ayer en El Sardinero. En el entorno amarillo estaban las dudas de cuál sería el portero titular, quién ocuparía el lateral izquierdo y si apostaría por Gerard Moreno o por Ayoze Pérez para acompañar en ataque a George Mikautadze. E incluso si Carlos Maciá podría haberle ganado la partida en pretemporada a Santi Comesaña.

Finalmente, el técnico navarro del Submarino apostó por Luiz Júnior en portería, en detrimento de Péter Gulácsi, en el lateral izquierdo jugó Carlos Romero ganándole el pulso a Sergi Cardona, Comesaña jugó junto a Pape Gueye en el doble pivote y Ayoze fue quien secundó a Mikautadze. El resto, lo esperado, la dupla de centrales Foyth-Renato Veiga, Mouriño en el lateral diestro y en los extremos, Alberto Moleiro y Nico Pepe.

Galería | La cálida salida del Villarreal del hotel en Santander rumbo a El Sardinero para el estreno liguero /

Un Submarino muy tibio al inicio, que fue de menos a más, cuya entrada en la segunda parte de Gerard Moreno, Buchanan, Carlos Maciá y Akhomach dieron otro aire y frescura, entrando Freeman en la recta final. Fue el primer equipo de la era Iñigo.