La pregunta del fin de semana: ¿por qué valió el gol de Pepe en el Racing-Villarreal? La respuesta te sorprenderá

La imagen invitaba a pensar en fuera de juego. El VAR tardó en decidir y, finalmente, el gol subió al marcador. La acción que permitió al Villarreal empatar ante el Racing de Santander (2-2) en su estreno en LaLiga dejó una de las grandes preguntas de la primera jornada: ¿por qué fue válido el gol de Nicolas Pepe, si George Mikautadze parecía estar en posición ilegal?

La explicación está en una de las principales novedades tecnológicas estrenadas esta temporada por LaLiga: el balón conectado, equipado con un sensor capaz de detectar el momento exacto en el que se produce un contacto. Y en El Sardinero resultó decisivo.

La polémica llegó en el tiempo añadido de la primera mitad. El Racing había adquirido una ventaja de 2-0 con los goles de Andrés Martín y Sergio Martínez, pero el Submarino reaccionó justo antes del descanso. Pape Gueye recortó distancias en el minuto 45 y, apenas un minuto después, Pepe conectó un potente disparo para establecer el 2-2.

Ismael Mateu

El toque que nunca existió

El problema estaba en lo sucedido inmediatamente antes. Mikautadze aparecía aparentemente adelantado y el VAR comenzó a revisar la jugada. La sensación inicial era que el gol podía quedar invalidado.

Sin embargo, el dato proporcionado por el balón cambió el análisis. El caso es que desde la sala VOR pudieron comprobar que Pepe no había llegado a tocar el balón antes de la intervención de Mikautadze. No existió, por tanto, ese supuesto contacto que habría establecido un nuevo momento para analizar la posición del delantero georgiano.

Ese pequeño detalle fue suficiente para resolver una acción prácticamente imposible de determinar únicamente a través de las imágenes televisivas. El balón confirmó que no hubo toque de Pepe y el VAR terminó dando validez al tanto que permitió al Villarreal marcharse al descanso con empate y, finalmente, sumar un punto en Santander.

Así funciona el nuevo balón con chip

LaLiga ha introducido esta temporada el denominado Balón Conectado en todos los encuentros de Primera División. El sistema, desarrollado junto a Puma y Kinexon, incorpora en el interior del esférico un sensor de radiofrecuencia que transmite información en tiempo real sobre su posición y, especialmente, sobre el instante exacto de cada contacto.

La información llega a través de una red de antenas situada en los estadios y está integrada con el VAR y el fuera de juego semiautomático (SAOT).

Precisamente, la Real Federación Española de Fútbol contempla entre sus aplicaciones situaciones idénticas a la ocurrida en El Sardinero. El sistema permite detectar pequeños roces intermedios en la trayectoria del balón que pueden modificar una acción de fuera de juego, además de determinar el último toque en balones divididos, posibles manos o dobles contactos en lanzamientos a balón parado.

Una tecnología que ya decide partidos

Su estreno en LaLiga EA Sports 2026/2027 no ha pasado desapercibido. Iusport señala que el sistema ya había generado dudas un día antes durante el Sevilla-Rayo Vallecano, mientras que en el Racing-Villarreal fue fundamental para despejar una acción que visualmente parecía conducir a la anulación del gol.

El marcador no volvió a moverse en El Sardinero y el 2-2 de Pepe acabó permitiendo al Villarreal rescatar un punto después de haber estado dos goles por debajo.

Una acción que dejó además una de las primeras grandes lecciones arbitrales de la temporada: esta vez la respuesta al fuera de juego no estaba únicamente en las cámaras del VAR. Estaba dentro del propio balón.