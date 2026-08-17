El Villarreal femenino suma la primera victoria en pretemporada ante el Alhama Murcia

El Villarreal CF femenino sumó la primera victoria en pretemporada tras mostrar una versión muy sólida y efectiva sobre el terreno de juego. El equipo de Jordi Ferriols, que precisamente cerró el stage en el Students Resort Mas Camarena (Bétera) con este choque, superó al Alhama Murcia por 1-3 en un partido donde funcionaron los automatismos tácticos. Este triunfo inyecta una enorme dosis de moral al vestuario, especialmente porque los dos anteriores amistosos acabaron en derrota frente al Chelsea U20 (3-1) y en el exigente test contra el CF Badalona Women (4-2).

Rumbo al debut liguero en territorio insular

Las jugadoras vila-realenses disponen todavía de margen de maniobra para seguir asimilando los conceptos del nuevo cuerpo técnico y alcanzar el tono físico óptimo. La liga en Primera Federación no arranca hasta el 13 de septiembre, un amplio colchón de semanas que servirá para corregir los errores defensivos vistos en los primeros duelos. El inicio del curso oficial exigirá el máximo nivel de concentración desde el primer minuto, ya que las vila-realenses debutarán lejos de casa, concretamente en el campo del CDFC CD Tenerife, un desplazamiento complejo donde buscarán los primeros puntos de la temporada.