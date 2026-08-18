El dinero que Villarreal y Roda recibirán por el traspaso de Rodri al Barcelona

El regreso de Rodri Hernández al fútbol español también tendrá premio económico en la provincia de Castellón. El acuerdo para el traspaso del centrocampista internacional español del Manchester City al Barcelona, cifrado en 60 millones de euros fijos, permitirá que el Villarreal y el Roda ingresen conjuntamente 1,5 millones de euros por su papel fundamental en la formación del Balón de Oro en 2024 y mejor jugador del Mundial 2026, conquistado recientemente por la selección española.

Rodri Hernández, azulgrana hasta 2030. / FC BARCELONA

El motivo

No se trata de una participación pactada en una futura venta, sino de la aplicación del denominado Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, creado para recompensar a los clubs que contribuyeron a la formación de un futbolista.

En las transferencias internacionales de jugadores con contrato, un 5% de la indemnización queda destinado a los clubs formadores, distribuido en función del periodo en el que el jugador estuvo inscrito en ellos durante sus años de formación mientras el futbolista tuvo entre 12 y 21 años.

El reparto entre los clubs formadores

Antes de consolidarse en la Cantera Grogueta, Rodri pasó durante la temporada 2013/2014 por el juvenil A del Roda, entidad convenida del Villarreal. Aquella campaña, que fue el primer escalón de su etapa en Castellón después de abandonar el Atlético, tiene ahora una importante recompensa para la entidad gualdinegra.

Por ese año de formación, al Roda le corresponde el equivalente al 0,5% del importe fijo de la operación de traspaso. Aplicado a los 60 millones acordados entre Barcelona y Manchester City, el resultado asciende a 300.000 euros, una cantidad especialmente relevante para un club de cantera y fútbol formativo como este.

El Villarreal se lleva el mallor pellizco

Lógicamente, el mayor pellizco será para el Villarreal. Rodri permaneció otras cuatro temporadas, desde la 2014/2015 hasta la 2017/2018, dentro de la estructura amarilla, primero completando su formación en el juvenil A y después dando el salto al Villarreal B y al primer equipo. El propio Submarino recuerda su etapa formativa en Vila-real desde 2013 (contando el año del Roda) y su posterior progresión hasta la élite.

Ese recorrido otorga al Submarino un 2% del traspaso: es decir, 1,2 millones de euros sobre los 60 fijos de la operación. Una nueva rentabilidad para una de las grandes historias de éxito de la Cantera Grogueta: Rodri llegó siendo juvenil, debutó con el primer equipo y salió en 2018 rumbo al Atlético antes de convertirse posteriormente en una figura mundial en el Manchester City y la selección española. Casi una década después de abandonar el Estadio de la Cerámica, el madrileño sigue produciendo un rédido a los groguets.

Un ingreso que llegará por fases

Villarreal y Roda, en cualquier caso, no recibirán todo el dinero de una sola vez. El mecanismo de solidaridad acompaña a los pagos de la propia transferencia. Si el Barcelona abona al Manchester City el traspaso en varios plazos (como es lo habitual en este tipo de transacciones), los clubs formadores irán percibiendo proporcionalmente las cantidades que les correspondan conforme se hagan efectivos esos pagos. La FIFA contempla expresamente que, cuando existen pagos parciales, la contribución se abone tras cada uno de ellos.

Rodri Hernández celebra un gol con el Villarreal. / MEDITERRÁNEO

Cada pago al City dinero en Castellón

De este modo, cada desembolso del Barcelona al Manchester City llevará aparejada su parte para los clubs que participaron en la formación del futbolista.

La operación confirma, muchos años después, el valor deportivo y también económico de haber contribuido al crecimiento de un jugador que salió de la provincia de Castellón rumbo a la élite y que en 2026 regresa a España convertido en campeón del mundo, Balón de Oro y gran referencia internacional.