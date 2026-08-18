La previa | El Mini Estadi mide la evolución del Villarreal B ante el Nàstic a diez días para el inicio de la liga

El Villarreal B afronta esta tarde, a partir de las 20:00 horas, su penúltimo ensayo de pretemporada en el Mini Estadi. El filial amarillo se cruza con el Nàstic de Tarragona, un rival de su misma categoría, Primera Federación, que exigirá el máximo rendimiento a la plantilla. A falta de diez días para el arranque oficial de la competición liguera, el cuerpo técnico liderado por David Albelda necesita retocar los últimos automatismos tácticos y perfilar el once inicial antes del exigente debut del próximo sábado 29 contra el Rayo Majadahonda a las 19:15 horas.

Un debut esperado en la zaga

La gran atracción del encuentro será el debut de la última incorporación invernal o de mercado: el central nigeriano Chukwuma Eze. El jovencísimo defensor llega cedido por el Deportivo Alavés para aportar contundencia, físico y salida de balón a la línea defensiva del mini 'submarino'. Este duelo ante los catalanes servirá para evaluar la rápida adaptación del zaguero africano al sistema de juego de Albelda, quien busca solidificar un bloque que ha mostrado dos caras muy distintas a lo largo de este periodo de preparación veraniega.

Duelo de terceras

Hoy también es el turno del Villarreal CF C que a las 10.00 horas se enfrentará al CD Roda en la Ciudad Deportiva Pamesa, en un atractivo duelo de equipos de Tercera Federación.