El Villarreal acelera por el fichaje de un mediocentro: una última pieza para la Champions

El Villarreal CF encara las dos últimas semanas del mercado de fichajes con los deberes prácticamente hechos, pero con una última operación en el horizonte. La dirección deportiva amarilla, encabezada por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, ha decidido acelerar la búsqueda de un mediocentro que complete la plantilla de Íñigo Pérez antes del cierre de la ventana de verano, fijado para el próximo 1 de septiembre a las 23.59 horas.

El Submarino dispone en estos momentos de 24 futbolistas y una ficha libre. En la medular cuenta con Pape Gueye y Santi Comesaña como jugadores consagrados, además de dos jóvenes que han dado el salto desde Miralcamp al primer equipo: Carlos Maciá, de solo 17 años, y Alassane Diatta, de 21. La apuesta por ambos es firme, pero en el club entienden que una temporada con Liga, Copa del Rey y Champions League aconseja incorporar un centrocampista más, con experiencia y capacidad para ofrecer rendimiento inmediato.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

Sin prisa, pero sin pausa

La hoja de ruta está clara: el Villarreal quiere reforzar esa posición, aunque no tiene intención de precipitarse. La consigna es avanzar sin prisa pero sin pausa y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que genere el propio mercado en su tramo final.

La idea inicial no pasa por realizar un gran desembolso por un jugador que, a priori, llegará para completar y elevar el nivel de la rotación, no con la etiqueta de fichaje estrella. Por ello, el escenario preferido sería incorporar a un futbolista a coste cero, mediante una cesión o a través de una operación económicamente asumible. Si, además, conoce LaLiga y puede adaptarse rápidamente al fútbol español, mejor.

El paso de los días puede jugar a favor de esta estrategia. A medida que se aproxime el cierre aparecerán futbolistas que no entren en los planes de clubs importantes, jugadores con necesidad de minutos y entidades dispuestas a negociar cesiones o salidas en condiciones más favorables. El Villarreal pretende estar bien colocado para aprovechar una de esas situaciones.

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Carmen Ripollés / Diario As

La posibilidad de dar un salto de calidad

Existe, sin embargo, un segundo escenario. La dirección deportiva tampoco cierra la puerta a realizar una inversión mayor si durante estas dos semanas aparece en el mercado un mediocentro de nivel, con cartel internacional, experiencia en grandes ligas y recorrido en la Champions League o competiciones europeas.

No es la primera opción ni existe la intención de pagar un precio fuera de mercado, pero el club sí estudiaría hacer un esfuerzo económico por un futbolista que supusiera un salto de calidad real. Con la Champions de nuevo en el calendario y una temporada especialmente exigente por delante, una oportunidad de ese perfil podría modificar la hoja de ruta inicial.

Por tanto, no hay ahora mismo un único camino. El Villarreal maneja distintas fórmulas y será el mercado el que determine si el refuerzo llega libre, cedido, mediante un traspaso contenido o a través de una inversión más importante por una pieza de jerarquía.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, junto al entrenador del Submarino, Iñigo Pérez. / Toni Losas

Muchos ofrecimientos y varias opciones descartadas

Durante las últimas semanas han llegado numerosos ofrecimientos de mediocentros a las oficinas de La Cerámica. La mayoría han sido estudiados y posteriormente descartados, aunque en el fútbol ya se sabe que nunca es descartable aquello de: 'nunca digas nunca'. También se ha relacionado al Villarreal con distintos nombres como el francés Youssouf Fofana, del AC Milan; Antonio Blanco, excanterano del Real Madrid y jugador del Alavés; el internacional argelino Hicham Boudaoui, del Niza; o Santiago Hezze, argentino con pasaporte polaco que milita en el Olympiacos. A día de hoy, ninguna de esas vías está activada.

Ahora el Villarreal vuelve a mirar al mercado con paciencia y margen de maniobra. Tiene una ficha disponible, una necesidad concreta y dos semanas por delante. La prioridad es acertar, no fichar por fichar. Y en La Cerámica saben que, muchas veces, las mejores oportunidades del verano aparecen precisamente cuando el reloj empieza a apretar.