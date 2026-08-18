El Villarreal B afronta la recta final de la pretemporada con una nueva incorporación

La agenda semanal contempla dos citas de máxima exigencia en escenarios muy diferentes. Este miércoles a las 20.00 horas en el Mini Estadi, el equipo de David Albelda recibirá al reforzado Nàstic, un rival directo que exigirá la mejor versión de los locales en su propio feudo. Como broche final a la planificación, el sábado a las 21.00 horas se cerrará la pretemporada contra el CD Teruel en el siempre complicado Estadio Pinilla, un choque que servirá para ultimar las rotaciones y el once inicial de cara a la liga.

Un balance estival con dos caras

Los anteriores test de preparación han dejado sensaciones encontradas en el cuerpo técnico debido a la diferencia de rendimiento entre los duelos locales y los disputados a domicilio. Hasta la fecha, los cinco amistosos disputados se saldaron con derrotas en casa muy dolorosas ante el Valencia Mestalla (0-3) y el Real Zaragoza (0-2). Por el contrario, la dinámica cambia radicalmente fuera de casa, sumando contundentes triunfos visitantes frente al Chelsea U23 (0-6), el CD Eldense (1-3) y el Intercity CF (2-4).

El filial amarillo encajó la segunda derrota el sábado ante el Real Zaragoza en el Mini. / Juan Francisco Roca

La plantilla sabe que no hay margen de error y que toca prepararse bien para el sábado 29, fecha clave en el calendario de la entidad, ya que arrancará la competición en Primera Federación. El estreno oficial será de máxima exigencia, visitando al Rayo Majadahonda a las 19.15 horas. Además del plano meramente deportivo, los despachos del club echan humo, por lo que la directiva se mantiene muy atentos a posibles salidas y llegadas en la plantilla del Villarreal B para apuntalar el equipo antes del cierre del mercado.

Nuevo refuerzo

El Villarreal CF y el Real Oviedo han acordado la cesión de Chukwuma Eze, que jugará en el filial amarillo durante la presente campaña 2026/27, a las órdenes del técnico David Albelda.

Chukwuma Eze (Lagos, Nigeria, 16/11/2003) es un joven defensa central forjado en la academia del Real Oviedo. A sus 22 años, el nuevo zaguero amarillo cuenta con experiencia en Primera Federación, categoría en la que ha disputado un total de 18 encuentros con el Real Avilés.