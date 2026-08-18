El Villarreal cede a Willy Kambwala a Osasuna para el ejercicio 2026/27
El central franco-congoleño jugará en el conjunto navarro después de que el Submarino valorase durante las últimas semanas entre mantenerlo en la plantilla de Iñigo Pérez o buscarle una salida para que acumulara minutos tras su larga lesión
El conjunto de la Plana Baixa, con la defensa ya definida, centra ahora sus esfuerzos en encontrar una oportunidad de mercado para reforzar el centro del campo
El Villarreal CF sigue moviendo piezas en la recta final del mercado de fichajes. Una de las decisiones pendientes en la planificación deportiva del conjunto amarillo ya está resuelta: Willy Kambwala jugará cedido en Osasuna durante la temporada 2026/27.
El central franco-congoleño abandona temporalmente La Cerámica después de varias semanas en las que el Villarreal había sopesado las dos posibilidades que tenía encima de la mesa. Por un lado, mantener al defensa en una plantilla que afrontará un curso de máxima exigencia con Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. Por otro, buscarle un destino en el que pudiera disponer de mayor continuidad para recuperar ritmo competitivo después de prácticamente una temporada en blanco.
Finalmente, la entidad grogueta se ha decantado por esta segunda opción y Kambwala reforzará a Osasuna en calidad de cedido.
Osasuna gana la puja por Kambwala
Mediterráneo ya había informado del interés de varios clubes españoles y europeos por el central. Osasuna era uno de los equipos que más fuerte había apostado por su incorporación y finalmente ha conseguido hacerse con sus servicios para el nuevo ejercicio.
La situación de Kambwala estaba directamente relacionada con el elevado número de centrales de que dispone Iñigo Pérez. Antes de su marcha, el Villarreal acumulaba cinco jugadores para el eje defensivo: Juan Foyth, Renato Veiga, Pau Navarro, Logan Costa y el propio Kambwala.
Una nómina amplia para una posición en la que el técnico amarillo seguirá contando con cuatro alternativas de garantías pese a la salida del exjugador del Manchester United.
El Villarreal, además, debía tener en cuenta una circunstancia importante. Tanto Logan Costa como Kambwala se perdieron prácticamente toda la pasada campaña por lesión, por lo que mantener a ambos podía ofrecer profundidad ante una temporada muy cargada de partidos, pero también podía limitar considerablemente los minutos de alguno de ellos.
Minutos para recuperar su mejor versión
En el caso de Kambwala, la dirección deportiva ha entendido finalmente que una cesión puede acelerar la recuperación de su mejor nivel competitivo. El central necesita continuidad después de un curso marcado por los problemas físicos y Osasuna le ofrece un escenario atractivo para acumular encuentros en Primera División.
La operación permite también al Villarreal descargar una posición especialmente poblada sin desprenderse definitivamente de un futbolista joven y con margen de crecimiento. La entidad amarilla sigue confiando en el potencial de Kambwala, pero considera prioritario que esta campaña pueda sumar minutos de manera regular.
Con Foyth, Renato Veiga, Pau Navarro y Logan Costa, Iñigo Pérez mantiene cuatro centrales para afrontar las tres competiciones, además de la posibilidad de recurrir a futbolistas de la cantera en momentos puntuales.
Ahora, el foco está en el centro del campo
Resuelta la situación de Kambwala, el centro del campo pasa a concentrar buena parte de la atención del Villarreal en lo que resta de mercado.
Aunque desde el club se considera que la plantilla está prácticamente confeccionada, la dirección deportiva mantiene abierta la posibilidad de incorporar un mediocentro que aumente las alternativas de Iñigo Pérez para una campaña especialmente exigente.
La intención no pasa, en principio, por realizar una gran inversión, sino por estar atento a una oportunidad de mercado que permita mejorar el nivel de la plantilla sin alterar la planificación económica. Entre los escenarios que maneja el Villarreal se encuentran la contratación de un futbolista libre, una cesión o una operación a bajo coste si durante los últimos días de mercado aparece un jugador que encaje en las necesidades deportivas.
La cesión de Willy Kambwala a Osasuna despeja así uno de los principales interrogantes pendientes en la plantilla amarilla. El Villarreal reduce efectivos en defensa y cambia ahora el foco hacia el mediocentro, la posición en la que todavía podría producirse el último movimiento de un mercado que sigue abierto en La Cerámica.
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