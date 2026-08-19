La APV amplía el plazo para viajar a Madrid: quedan 15 plazas para ver al Villarreal ante el Atlético

La afición del Villarreal CF tendrá una última oportunidad para sumarse al desplazamiento a Madrid y acompañar al equipo amarillo en su encuentro ante el Atlético de Madrid. La Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV) ha confirmado este miércoles que finalmente saldrán dos autobuses rumbo al Estadio Metropolitano y, ante la existencia todavía de plazas disponibles, ha decidido ampliar durante 24 horas el periodo de inscripción.

En concreto, quedan únicamente 15 plazas libres para el viaje organizado con motivo del Atlético de Madrid-Villarreal CF que se disputará este domingo 23 de agosto. El plazo, que inicialmente concluía este miércoles, permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del jueves 20 de agosto, dando así un último margen a los seguidores que quieran desplazarse hasta la capital de España.

«Confirmado viaje a Madrid. Se confirma que habrá dos autobuses de la APV para ver al Villarreal CF en el Metropolitano. Quedan 15 plazas libres y por eso se amplía el plazo hasta mañana día 20», comunicó la agrupación de aficionados amarillos.

Los aficionados del Villarreal acudirán al Metropolitano. / VILLARREAL CF

Dos precios para el desplazamiento

La APV ha preparado para esta cita un pack que incluye tanto el desplazamiento de ida y vuelta en autobús como la entrada al partido. El precio establecido es de 75 euros para los peñistas, mientras que el resto de aficionados puede reservar su plaza por 95 euros.

El objetivo de la iniciativa es facilitar que el Villarreal cuente con el respaldo de sus seguidores en uno de los desplazamientos señalados del calendario. La respuesta de la afición ha permitido completar prácticamente los dos autocares previstos y la organización afronta ahora las últimas horas de inscripción con solo una quincena de asientos disponibles.

La APV vuelve así a movilizar a las peñas para acompañar al conjunto amarillo lejos de La Cerámica, en esta ocasión en un escenario de máxima exigencia como el Metropolitano, donde el Submarino se medirá al Atlético de Madrid.

Salida a las 6.30 horas

Los aficionados que contraten el desplazamiento deberán estar preparados para una jornada que comenzará muy temprano. Los autobuses partirán el domingo 23 de agosto a las 6.30 horas desde el IES Broch i Llop, punto establecido por la organización para iniciar el viaje hacia Madrid.

Miembros de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV). / Manolo Nebot

El regreso hacia Vila-real se producirá una vez finalizado el encuentro, por lo que el paquete organizado permite a los aficionados realizar todo el desplazamiento en la misma jornada sin necesidad de buscar transporte adicional.

La ampliación del plazo hasta la noche de este jueves abre, por tanto, una última ventana para hacerse con una de las 15 plazas restantes. Con dos autobuses ya confirmados, la afición amarilla volverá a tener representación en las gradas madrileñas para apoyar al Villarreal en su visita al Atlético.