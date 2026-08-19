Carlos Maciá cambiará de número en el Villarreal al cumplir 18 años y tendrá dorsal de profesional

El dorsal 26 de Carlos Maciá en el Villarreal CF es provisional. El joven centrocampista ilicitano comenzó la temporada 2026/27 luciendo ese número, aunque la situación cambiará prácticamente de inmediato. El próximo 1 de septiembre, coincidiendo con su 18º cumpleaños, el futbolista podrá completar el trámite administrativo necesario para disponer de dorsal profesional del primer equipo.

La circunstancia explica uno de los detalles que más llamó la atención cuando el Villarreal hizo público el reparto de dorsales para la nueva campaña. Mientras Alberto Moleiro heredaba el número que había dejado libre Dani Parejo, Carlos Romero asumía el que anteriormente pertenecía al tinerfeño y también quedaban definidos los dorsales de Alassane Diatta, Rubén Gómez y Péter Gulácsi, dos números profesionales aparecían todavía sin propietario.

Uno de ellos, sin embargo, está ya adjudicado. El Submraino ha reservado el dorsal 16 para Carlos Maciá, que lo lucirá durante toda la temporada 2026/27 una vez alcance la mayoría de edad. Hasta ese momento continuará utilizando el 26, correspondiente a futbolistas que todavía compiten administrativamente con licencia vinculada al filial o a equipos dependientes.

Carlos Maciá, mediocentro renovado con el Villarreal hasta el 2031, junto al consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles. / Villarreal CF

Un cambio condicionado por la licencia

Maciá nació en Elche el 1 de septiembre de 2008 y todavía tiene 17 años. Por una cuestión burocrática relacionada con la situación de su licencia, el Villarreal no podía completar antes de su mayoría de edad el procedimiento para que figurara con uno de los dorsales reservados a la plantilla profesional.

La normativa de competición establece que los futbolistas inscritos con licencia del primer equipo deben utilizar dorsales comprendidos entre el 1 y el 25, mientras que aquellos que participan perteneciendo a equipos filiales o dependientes deben hacerlo con números superiores.

En el caso del joven centrocampista, esa situación tendrá una duración mínima. El mismo día en el que cumpla los 18 años podrá formalizarse su nueva condición administrativa, acorde además con la realidad deportiva que ya vive dentro del club.

Por ello, el 26 no debe interpretarse como una señal de que Maciá vaya a tener un papel secundario o que continúe exclusivamente integrado en el Villarreal B. Todo lo contrario. El club lo considera un futbolista de la primera plantilla y ha diseñado su inscripción para que, en cuanto la normativa lo permita, pase a ocupar uno de los dorsales profesionales.

Alassane Diatta (i) y Carlos Maciá (d), los mediocentros de la Cantera Grogueta que han subido al primer equipo del Villarreal. / Villarreal CF

El dorsal que le espera

Ese cambio se producirá oficialmente el 1 de septiembre, una fecha especialmente simbólica para el jugador. No solamente alcanzará la mayoría de edad, sino que dará un nuevo paso en su consolidación dentro del Villarreal.

Desde entonces, el 16 será su dorsal definitivo durante el ejercicio 2026/27. La entidad amarilla ha decidido mantener libre ese número durante estas primeras semanas precisamente para entregárselo a Maciá cuando pueda quedar inscrito con su nueva condición.

El movimiento refleja también la confianza que existe dentro del club en uno de los centrocampistas con mayor proyección de su cantera. Maciá ha ido quemando etapas a una enorme velocidad y su evolución durante los últimos meses ha terminado por situarlo en los planes habituales del primer equipo.

Pese a su juventud, el ilicitano ha demostrado capacidad para competir en el centro del campo, personalidad con balón y madurez táctica. Su rendimiento con el filial, unido a su adaptación al ritmo del primer equipo, ha llevado al club a considerarlo una pieza real de la plantilla que dirige Iñigo Pérez, más allá de su edad y de la licencia que figure provisionalmente durante el mes de agosto.

Carlos Maciá, mediocentro renovado con el Villarreal hasta el 2031. / Villarreal CF

De la cantera al primer equipo

El caso de Maciá representa además una de las grandes apuestas de futuro del Villarreal. El club ha acompañado su crecimiento con una planificación destinada a proteger su progresión y, al mismo tiempo, facilitar su integración definitiva entre los profesionales.

Durante la pretemporada ha trabajado con normalidad a las órdenes de Iñigo Pérez y ha contado con protagonismo dentro de las rotaciones del nuevo técnico. La intención es que continúe creciendo rodeado de futbolistas de Primera División y tenga presencia en una temporada especialmente exigente para el Submarino.

El salto del dorsal provisional al profesional supone, por tanto, mucho más que un simple cambio de número. Es también la representación visible de su nuevo estatus dentro de la plantilla.

Maciá comenzó LaLiga identificado todavía con el 26, pero esa imagen tendrá fecha de caducidad. Apenas alcance la mayoría de edad, pasará a ocupar definitivamente uno de los dorsales reservados a los futbolistas del primer equipo.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, y el consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, han encabezado el palco de autoridades. / Toni Losas

El 24, reservado para el mediocentro

Una vez que Carlos Maciá pase a ocupar definitivamente el dorsal que el Villarreal le ha guardado, el único número profesional que quedará libre será el 24.

Y ese hueco tiene una clara lectura de mercado. El Villarreal continúa trabajando para incorporar un mediocentro antes del cierre del mercado de verano, una demarcación que la dirección deportiva quiere reforzar para completar una plantilla que deberá afrontar una temporada de máxima exigencia.

El club busca una oportunidad que se ajuste a sus parámetros económicos, ya sea mediante un futbolista libre, una cesión o una operación de bajo coste. Si finalmente llega ese refuerzo, el dorsal 24 está reservado para el nuevo centrocampista.

De esta forma, el mapa de números del Villarreal quedaría completamente cerrado. Maciá abandonará el 26 cuando cumpla 18 años, pasará definitivamente a formar parte del grupo de dorsales profesionales y el último número disponible quedará a la espera del movimiento con el que el club pretende cerrar su plantilla.