La Cerámica se prepara para el estreno del Villarreal: el nuevo césped ya toma forma

El Estadio de la Cerámica empieza a vestirse para el regreso de LaLiga. El Villarreal CF continúa aprovechando el verano para avanzar en las importantes obras que mantiene abiertas tanto en su estadio como en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y esta semana ha comenzado uno de los trabajos más visibles: la instalación del nuevo césped del feudo amarillo.

El terreno de juego empieza así a presentar la imagen que tendrá en el estreno del Submarino como local esta temporada 2026/27. Después de disputar lejos de Vila-real las primeras jornadas del campeonato, el conjunto amarillo jugará su primer encuentro liguero en casa en la cuarta jornada, ante el Deportivo de A Coruña, el sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas.

El club dispone todavía de algo más de dos semanas para completar la colocación y puesta a punto de una superficie que deberá llegar en las mejores condiciones al estreno. El césped es la principal novedad visible de unos trabajos mucho más amplios que mantienen La Cerámica en plena evolución durante este verano.

El Villarreal CF ha iniciado estas semana la instalación del nuevo césped del Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Nuevos accesos y servicios en La Cerámica

La remodelación actual del estadio va más allá del terreno de juego. El Villarreal está acometiendo diferentes actuaciones destinadas a mejorar los accesos, la circulación interior y la seguridad de los aficionados.

Entre ellas destaca la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución. Estas actuaciones permitirán optimizar los desplazamientos de los seguidores por las distintas zonas del recinto y mejorar los servicios de un estadio que ya vivió una profunda remodelación coincidiendo con el centenario del club, pero que continúa incorporando mejoras.

Paralelamente avanza la construcción de un nuevo edificio anexo situado entre el Fondo Norte y Tribuna. El inmueble permitirá disponer de nuevos espacios destinados al uso deportivo, además de zonas de aparcamiento y otras dependencias que ampliarán las posibilidades del estadio y mejorarán la experiencia tanto en los partidos como en otro tipo de eventos.

Dentro de este proceso también se enmarca la renovación y reorganización de diferentes espacios interiores, dentro de la apuesta del Villarreal por mantener La Cerámica como un estadio moderno y adaptado a las exigencias actuales.

El Villarreal CF ha iniciado esta semana la instalación del nuevo césped del Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

La Ciudad Deportiva también crece

Las máquinas tampoco se detienen en Miralcamp. El Villarreal mantiene en marcha simultáneamente la ampliación de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, otra de las grandes inversiones en infraestructuras de la entidad.

El club ha adquirido 10.000 metros cuadrados adicionales, por lo que el complejo alcanza ya una superficie total de 130.000 m². En la nueva zona se está construyendo un campo de fútbol 11 que podrá dividirse en dos terrenos de fútbol 8, multiplicando las posibilidades de uso para las categorías inferiores.

Además, el proyecto incorpora tres nuevos campos de fútbol 5, especialmente dirigidos a los pequeños de entre tres y cinco años que participan en el Curso de Psicomotricidad del Villarreal.

El túnel por el que entrarán los jugadores al Estadio de la Cerámica a través de una pasarela que unirá los vestuaros del nuevo edificio exterior con el estadio. / Villarreal CF

Un moderno graderío doble en Miralcamp

Otra de las actuaciones más llamativas es la instalación de un nuevo graderío doble, diseñado para ofrecer visibilidad tanto hacia el nuevo campo como hacia el actual campo 5. Una infraestructura que permitirá a familiares y aficionados seguir los encuentros con una mayor comodidad.

El Villarreal afronta así las últimas semanas del verano con obras abiertas en sus dos principales instalaciones. La Cerámica prepara ya su nuevo césped para recibir al Deportivo el próximo 5 de septiembre, mientras el estadio y la Ciudad Deportiva continúan creciendo y modernizándose como parte de la apuesta estructural del club amarillo.

Galería con el estado de las obras del estadio