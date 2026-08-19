El Villarreal B aprueba con nota el penúltimo ensayo de pretemporada ante el Nàstic (2-0)

Villarreal B y Nàstic de Tarragona se vieron las caras en el césped del Mini Estadi a tan solo 10 días para el inicio de la liga, un escenario ideal para calibrar las fuerzas reales de ambos proyectos. El encuentro arrancó con un guion muy disputado y con pocas ocasiones claras en las áreas, debido a que el filial amarillo dirigido por David Albelda asumió la responsabilidad de llevar el peso del partido mediante la posesión del balón. Por su parte, los tarraconenses de Xisco Campos se plantaron sobre el terreno de juego de forma muy ordenada y segura, cortando las líneas de pase locales y asustando a los mandos amarillos al filo del ecuador de la primera mitad, momento en el que se le anuló un gol al tarraconense Diego Gómez por un fuera de juego sumamente ajustado. Cuando parecía que el choque se marcharía al vestuario con las tablas iniciales, el central riojano Eneko Ortiz adelantó al equipo de David Albelda, haciendo justicia a un filial que había llegado mucho más entero y vivo a la recta final del primer período.

Gran partido el firmado por el joven central Áléx Palomares, titular ante el Nàstic. / Villarreal CF

Revolución en los banquillos y control del juego

La reanudación del encuentro trajo consigo el habitual carrusel de cambios en los dos equipos, un movimiento lógico por parte de ambos técnicos para dosificar las cargas físicas de la plantilla y probar diferentes variantes tácticas de cara al debut oficial. Esta situación enfrió momentáneamente las revoluciones del choque, permitiendo que el Nàstic tuviera una tímida reacción en busca del gol del empate, aunque a su línea ofensiva le faltó la frescura necesaria para romper el entramado defensivo local. El filial amarillo supo madurar el partido con inteligencia, manteniendo el bloque firme y demostrando una gran madurez competitiva a pesar de las constantes sustituciones que modificaron por completo la estructura del once inicial sobre el terreno de juego.

El filial amarillo cerró el partido en la segunda parte con el gol de César Bonafé. / Villarreal CF

César Bonafé sella un triunfo muy trabajado

La sentencia definitiva de este exigente test de pretemporada llegó en el tramo final, con las alineaciones prácticamente renovadas en su totalidad y con un ritmo de juego algo más fragmentado. El definitivo 2-0 llevó el sello del mediocentro valenciano César Bonafé, quien aprovechó la frescura de las piernas de los recién incorporados para batir la portería catalana y certificar un triunfo muy trabajado del filial. Esta victoria inyecta una dosis extra de confianza al proyecto liderado por Albelda, que cierra la jornada con sensaciones muy positivas y con los automatismos listos para el inminente arranque de la competición regular.

Ficha técnica:

-2- Villarreal CF B: Álex Quevedo; Jan Encuentra, Palomares, Keita, Eneko; Valen Gómez, Álvaro Alcaide, Moussa, Barry; Ayman y Baratucci. B. También jugaron: Kinareikin, Arnau, Diallo, Pablo Pascual, Bonafé, Gaitán, Nico, Álvaro García, Albert García, Nizar y Fofana.

-0- Nàstic de Tarragona: Ayesa; Oriol, Montalvo, Eugeni, Gómez, Amo, Meshak, Almansa, Joan Prohens, Menargues y Manel Royo. También jugaron: Juanki (ps), Toni Gabarri, Bakis, Aitor Gelardo, Shin, Segura, Enri Pujol y Guillem.

Goles: 1-0, Eneko Ortiz (min. 44); 2-0, César Bonafé (min. 72).

Árbitro: Francisco Ortega Herrera (Sagunto). TA: Pablo Pascuaal; Eugeni y Bakis.

Campo: Mini Estadi. 400 espectadores.