El Villarreal Femenino iniciará su andadura en la Copa de la Reina frente al Balears FC

El Villarreal Femenino, bajo la dirección técnica de Jordi Ferriols, ya conoce a su primer rival para la Copa de la Reina 2026/27. El sorteo ha determinado que el conjunto castellonense deba desplazarse hasta tierras insulares para medirse al Balears FC, un competitivo equipo que actualmente milita en la Segunda Federación. Las groguets asumirán el rol de favoritas por su diferencia de categoría, pero no podrán confiarse en un torneo propenso a las sorpresas.

Un billete a todo o nada en 90 minutos

La competición del KO no ofrecerá segundas oportunidades en esta ronda inicial. La regulación del torneo establece que la eliminatoria será a partido único, lo que obliga a ambos conjuntos a buscar la victoria de forma directa. Si los 90 minutos reglamentarios terminan con tablas en el marcador, el encuentro se marchará a la prórroga y, si persiste la igualdad, el billete se decidirá en la tanda de penaltis.7

El Villarreal femenino volverá a competir en la Copa de la Reina. / Redacción

Escenario: Campo Malferit

Campo Malferit Localidad: Palma de Mallorca

Palma de Mallorca Fechas oficiales: 8, 9 o 10 de septiembre de 2026

El recuerdo de la última edición

El club de la Plana viaja con la lección aprendida tras lo sucedido en la última campaña, donde alternó luces y sombras. En la pasada edición de la Copa de la Reina, las castellonenses firmaron un gran debut al superar con solvencia la primera ronda tras imponerse al CD Alba FF con un contundente 4-1. Sin embargo, la alegría duró poco en la entidad amarilla, ya que acabaron eliminadas en la segunda fase al caer por 1-3 frente al Valencia Féminas FF.

El equipo de Jordi Ferriols buscará trasladar su pegada ofensiva al archipiélago balear para evitar un tropiezo prematuro. El cuerpo técnico ya planifica las cargas de trabajo de cara a un mes de septiembre que se prevé de una alta exigencia física y mental. Las jugadoras saben que imponer su ritmo desde el pitido inicial en el campo Malferit será clave para encarrilar el pase a la siguiente ronda.