Dani Budesca da el salto a Segunda tras renovar con el Villarreal: se marcha cedido al Córdoba

El Villarreal CF sigue definiendo los últimos movimientos de su plantilla y de sus jóvenes talentos antes del cierre del mercado de verano. El club amarillo ha hecho oficial este miércoles la cesión de Dani Budesca al Córdoba CF, conjunto con el que el lateral derecho murciano competirá durante la temporada 2026/27 en LaLiga Hypermotion.

La operación se produce apenas un día después de que el Villarreal anunciara la renovación de Budesca hasta el 30 de junio de 2031, una clara muestra de la confianza que la entidad mantiene en uno de los futbolistas con mayor proyección de su cantera. El objetivo de su salida es que pueda disfrutar de continuidad y seguir acumulando experiencia en una categoría superior después de su crecimiento en el filial amarillo.

Un nuevo escalón en su progresión

Dani Budesca López, nacido en Murcia el 27 de mayo de 2006, llegó a la Cantera Grogueta con solo 11 años, procedente del Real Murcia, y desde entonces ha ido completando las distintas etapas de formación dentro de la estructura del Villarreal hasta alcanzar el segundo equipo.

A sus 20 años afrontará ahora su primera experiencia en Segunda División, un importante salto competitivo dentro del plan trazado por el club para favorecer su evolución. En Córdoba tendrá la oportunidad de medirse semanalmente a futbolistas con mayor experiencia y exigencia profesional, con el objetivo de regresar posteriormente a Vila-real preparado para pelear por un puesto en cotas superiores.

Dani Budesca y Miguel Ángel Tena anunciando la renovación del lateral / VILLARREAL CF

El Villarreal considera a Budesca un lateral derecho completo, moderno y con capacidad para participar en las dos áreas. Destaca especialmente por su despliegue físico, su rendimiento en los duelos defensivos y su facilidad para incorporarse al ataque, cualidades que le han permitido avanzar rápidamente dentro de la estructura amarilla.

Su progresión también le ha llevado a formar parte de las categorías inferiores de la selección española, otro de los indicadores del potencial que el club ve en el futbolista. Su reciente renovación hasta 2031 permite al Villarreal mantener el control sobre su futuro mientras el jugador continúa su formación fuera de Miralcamp.

Kambwala, camino de Osasuna

El de Budesca no será el último movimiento del Villarreal en el apartado de salidas. Está previsto que este jueves se oficialice la cesión de Willy Kambwala a Osasuna por una temporada. El defensa central francés buscará disponer de minutos y continuidad durante el curso 2026/27 antes de regresar a la disciplina amarilla.

Willy Kambwala calentando con el Submarino / Villarreal CF

El Villarreal continúa buscando un mediocentro

Mientras termina de resolver algunas operaciones de salida, la dirección deportiva del Villarreal CF mantiene abierta la búsqueda de un mediocentro para completar la plantilla antes del cierre del mercado de verano. El Submarino pretende aprovechar las últimas oportunidades que puedan aparecer para incorporar una pieza que aporte profundidad y garantías al centro del campo en una temporada de máxima exigencia.