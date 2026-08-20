El Como entra en escena por Willy Kambwala

Giro de acontecimientos en torno al futuro más próximo de Willy Kambwala. El defensa franco-congoleño del Villarreal CF estaba a punto de marcharse a préstamo a Osasuna, pero una oferta sobre la bocina del Como 1907 ha frenado, por el momento, la operación.

Kambwala, que la semana que viene cumplirá 22 años, afronta en estas horas una encrucijada importante en su carrera. Los planes del Submarino pasaban por ceder al futbolista a Osasuna, con el objetivo de que acumular minutos y recuperara ritmo de juego tras la grave lesión que le frenó la pasada campaña. Sin embargo, la entrada en escena del Como italiano ha cambiado el paisaje en las últimas horas.

Logan Costa (i), junto a Willy Kambwala (d), en una imagen de archivo. / Villarreal CF

El Como, entrenado por Cesc Fàbregas, es uno de los clubs emergentes del continente. De hecho, esta temporada disputará, como el Villarreal, la Champions League. En su afán por reforzar la plantilla, el club italiano se ha fijado en Kambwala, que llegó al Villarreal en 2024 procedente del Manchester United. Tiene contrato con el Submarino hasta junio del 2029.

En el Villarreal, el míster Iñigo Pérez dispone de Juan Foyth, Renato Veiga, Pau Navarro y Logan Costa como principales opciones para el centro de la zaga.