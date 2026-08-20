El Metropolitano, primer test de Champions para el nuevo Villarreal de Iñigo Pérez.

El Villarreal CF afronta este domingo, 23 de agosto, una de esas citas que permiten medir de verdad el nivel de un proyecto. La segunda jornada de LaLiga 2026/27 lleva al equipo de Iñigo Pérez al Riyadh Air Metropolitano, escenario de exigencia y casa del Atlético de Madrid que, como el Submarino, competirá esta temporada en la Champions League. Un duelo de altura muy pronto en el calendario y una buena medida para la nueva etapa en la entidad amarilla.

El Metropolitano siempre exige precisión, personalidad, concentración defensiva y capacidad para resistir el dominio rojiblanco. Para un Villarreal que estrena entrenador y pretende mantenerse entre la élite continental, el partido aparece como una primera prueba de nivel Champions.

Juan Foyth, titular en el Racing-Villarreal. / Europa Press

Con memoria y talento

La fortaleza amarilla del presente ejercicio está en la continuidad. El Submarino ha mantenido buena parte de la estructura del pasado curso y conserva futbolistas capaces de decidir partidos. Juan Foyth y Renato Veiga aportan jerarquía y contundencia, los laterales son todos de gran nivel, añadiendo el valor ofensivo de Carlos Romero; Pape Gueye y Comesaña, físico, recorrido y llegada; y Alberto Moleiro, talento para acelerar entre líneas.

En ataque, Nicolas Pepe amenaza con su potencia y uno contra uno, mientras Gerard Moreno sigue siendo el futbolista que mejor interpreta los movimientos ofensivos. Ayoze Pérez aporta movilidad, asociación y gol, y Georges Mikautadze ofrece profundidad, desmarque y presencia en el área. Perfiles complementarios para castigar al Atlético.

Gerard Moreno, en el Racing de Santander-Villarreal. / EFE

Un gasto de 142 millones

El Atlético, por su parte, ha optado por una vía distinta: inversión y renovación de piezas importantes. Cuatro incorporaciones concentran 142 millones de euros: el campeón del mundo Alejandro Grimaldo, 22 millones procedente del Bayer Leverkusen; Morten Hjulmand, 40 desde el Sporting de Lisboa; Kang-in Lee, 40 desde el PSG; y Cristian Cuti Romero, otros 40 desde el Tottenham, aunque este último es duda por un problema en la rodilla derecha.

Grimaldo añade salida de balón, último pase y amenaza a balón parado; Hjulmand, equilibrio y recuperación; Kang-in Lee, imaginación y calidad en tres cuartos; y Cuti Romero, agresividad, liderazgo y jerarquía defensiva.

Kang-in Lee, en su debut con el Atlético de Madrid. / Agencias

A ellos se suma la duda de la continuidad de Julián Álvarez, la gran referencia ofensiva de un Atlético construido para pelear por todo, la verticalidad de Giuliano Simeone y Lookman, y el picante de un ex de la Cantera Grogueta, otro campeón del mundo como Álex Baena. Eso sí, no estará otro examarillo como Alexander Sorloth, que tiene una contractura.

La transformación también se explica por las salidas. Antoine Griezmann ha puesto rumbo a la MLS, Nahuel Molina ha recalado en la Roma y Thiago Almada ha regresado a Argentina, a River Plate. El Atlético pierde nombres de peso, pero responde con fichajes ambiciosos para elevar el nivel de la plantilla.

Simeone y Julián Álvarez. / EFE

Simeone contra Iñigo

El duelo de banquillos resume buena parte del contraste. Diego Pablo Simeone inicia su 16ª temporada al frente del Atlético de Madrid, símbolo de un modelo competitivo reconocible. En el otro lado, Iñigo Pérez comienza su primera experiencia al frente de un equipo de dimensión Champions tras su etapa en el Rayo Vallecano.

Uno representa la continuidad de un proyecto consolidado; el otro, el inicio de una etapa que todavía busca su sello propio.

Inigo Pérez, durante el encuentro entre el Racing de Santander y el Villarreal. / Europa Press

Para el Submarino, visitar el Metropolitano tan pronto puede ser una oportunidad además de una dificultad: medirse a un rival directo de Champions, comprobar la respuesta de sus referentes y calibrar qué distancia existe entre la base heredada y las nuevas ideas.

El resultado tendrá peso, pero también la imagen. El Metropolitano será el primer gran espejo del nuevo Villarreal de Iñigo Pérez.