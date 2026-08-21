Informe | La marca Villarreal se consolida entre las más valiosas del mundo

El Villarreal CF se mantiene entre la élite del fútbol mundial también fuera del terreno de juego. La entidad grogueta figura entre las 50 marcas de clubs más valiosas del planeta, según el informe Football 50 2026 elaborado por Brand Finance. El Submarino aparece en la 45ª posición, con una valoración de marca de 104 millones de euros, y se convierte así en uno de los siete clubs españoles presentes en la parte noble de esta exclusiva clasificación.

El estudio confirma el peso que continúa teniendo el fútbol español en el mercado internacional de las marcas. Junto al Villarreal (45º) aparecen en el top-50 Real Madrid (1º), Barcelona (2º), Atlético de Madrid (11º), el Betis (33º), Athletic Club (39º) y Real Sociedad (50º).

El Real Madrid conserva por tercer año consecutivo el primer puesto como marca de club de fútbol más valiosa del mundo, con una valoración de 2.400 millones de euros. El Barcelona mantiene la segunda posición, con un valor cercano a los 2.000 millones, mientras que el Atlético de Madrid escala hasta el 11º puesto.

Poderío de LaLiga

En este escenario, el Villarreal ocupa una posición especialmente significativa que le permite situarse por delante de numerosos clubs de las principales ligas europeas y consolidar su presencia entre las marcas futbolísticas de referencia a nivel internacional.

El informe de Brand Finance pone de manifiesto, además, el crecimiento extraordinario que está experimentando el negocio vinculado a las grandes marcas del fútbol. Las 50 marcas más valiosas alcanzan conjuntamente los 23.900 millones de euros, el mayor incremento anual desde que comenzó a elaborarse hace 15 años.

Fernando Roig Negueroles y Fernando Roig, en el Estadio de la Cerámica. / GABRIEL UTIEL

La presencia del Submarino en el top-50 refuerza la posición de LaLiga como una de las competiciones con mayor capacidad para generar marcas de alcance internacional, solo por detrás de la Premier. En el caso del Villarreal, su presencia en el puesto 45 supone situarse en un grupo reservado a los clubs capaces de combinar relevancia deportiva, reconocimiento internacional y capacidad para generar valor comercial.