Opción Nathan Saliba para reforzar el centro del campo del Villarreal

El Villarreal CF sigue moviendo piezas en la recta final del mercado de fichajes y uno de los nombres que ha ganado fuerza para reforzar el centro del campo es el de Nathan Saliba. El joven internacional canadiense del Anderlecht, de 22 años, está en la agenda amarilla y existen conversaciones entre los clubs, aunque la operación está todavía lejos de poder darse por cerrada.

Saliba es una de las opciones que más gustan en el Estadio de la Cerámica, pero no la única. La dirección deportiva mantiene abiertas diferentes vías y pretende exprimir las posibilidades que ofrezcan los últimos días de mercado antes de tomar una decisión definitiva. El objetivo sigue siendo incorporar, si aparece la oportunidad adecuada, un quinto futbolista para la medular.

El escenario responde a la filosofía con la que el Villarreal está afrontando estas últimas semanas: sin urgencias, pero sin dar por cerrada la plantilla. Iñigo Pérez dispone actualmente en esa demarcación de Pape Gueye, Santi Comesaña, Carlos Maciá y Alassane Diatta, aunque en el club entienden que el calendario y la exigencia de una temporada con varias competiciones aconsejan disponer de una alternativa más.

Nathan Saliba, una apuesta diferente

En ese escenario aparece Nathan Saliba, un perfil que supone una apuesta diferente a algunas de las alternativas manejadas durante el verano. El canadiense no responde únicamente a la búsqueda de rendimiento inmediato, sino también a la política del Villarreal de invertir en futbolistas jóvenes con margen de crecimiento y posible revalorización.

Nacido en Longueuil, Quebec, Saliba se formó en la cantera del CF Montréal y disputó 68 encuentros con el primer equipo antes de marcharse al Anderlecht en el verano del 2025. El club belga le firmó entonces un contrato hasta junio del 2029 y destacó especialmente su capacidad para recuperar balones, su calidad técnica y un liderazgo que le llevó a portar el brazalete en Montréal pese a su juventud. Además, en 2024 fue elegido mejor jugador joven canadiense del año.

Su cotización también se ha disparado desde su llegada a Europa. Transfermarkt sitúa actualmente su valor de mercado en 7,5 millones de euros, con el futbolista consolidado como internacional absoluto por Canadá y después de participar con su selección en el Mundial del 2026.

El propio jugador vería con buenos ojos la posibilidad de dar el salto al Villarreal, aunque el Anderlecht no tiene necesidad de desprenderse de él. La entidad belga tiene al futbolista atado hasta el 2029 y solo una propuesta que considere suficientemente atractiva modificaría el escenario.

El Villarreal esperará hasta el final

Por eso, Saliba es una opción importante, pero no una operación a cualquier precio. Durante el verano se han vinculado al Submarino nombres como Luis Milla o Guido Rodríguez, mientras que también se han estudiado distintas oportunidades que finalmente no han terminado de encajar. La intención es mantener la vigilancia hasta prácticamente el cierre del mercado y aprovechar cualquier movimiento que pueda producirse en estos últimos días.

El Villarreal tampoco pierde de vista el capítulo de salidas. Willy Kambwala tiene opciones de abandonar La Cerámica en busca de minutos, con Osasuna y Como pendientes de su situación, mientras que el club permanece atento a cualquier giro inesperado que pueda afectar a la confección definitiva de la plantilla.

Así, con la competición ya en marcha, el mercado amarillo sigue vivo. Nathan Saliba ha pasado a ocupar un lugar destacado en la lista para el centro del campo, pero en La Cerámica no quieren cerrarse ninguna puerta. El Villarreal esperará, negociará y mantendrá todos los frentes abiertos hasta que el mercado entre definitivamente en sus últimas horas.