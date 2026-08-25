El Villarreal mira a Mónaco: los gigantes que pueden caerle en Champions

Cuenta atrás para conocer la próxima Champions del Villarreal. La última ronda previa llega este martes y miércoles a su desenlace y repartirá los siete billetes que todavía quedan disponibles para completar una fase liga con 36 participantes. Después ya no habrá más espera: el jueves saldrán los ocho rivales del Submarino.

El sorteo se celebrará este jueves 27 de agosto, a las 18.00 horas, en el Grimaldi Forum de Mónaco. Hay 29 clubes clasificados directamente y los otros siete nombres saldrán de los ‘play-offs’ que se resuelven en las próximas horas.

Las siete últimas plazas de Champions

La situación antes de los partidos de vuelta es esta:

MARTES 25

18.45 h | Sabah - Hapoel Beer-Sheva

Ida: 1-2

21.00 h | Bodø/Glimt - NEC Nimega

Ida: 3-1

21.00 h | LASK - Celtic

Ida: 0-3

MIÉRCOLES 26

21.00 h | AEK Atenas - Levski Sofía

Ida: 0-0

21.00 h | Celje - Slovan Bratislava

Ida: 1-1

21.00 h | Lyon - Fenerbahçe

Ida: 1-1

21.00 h | Viking - Dinamo Zagreb

Ida: 2-2

Por tanto, cuatro de las siete eliminatorias llegan completamente igualadas. Celtic y Bodø/Glimt parten con una ventaja importante, mientras Hapoel defenderá un solo gol en Azerbaiyán.

Los ganadores estarán el jueves en el sorteo; los perdedores pasarán a la fase liga de la Europa League.

El Villarreal, en el bombo 3

Hay una certeza que no depende de los resultados de la previa: el Villarreal estará en el bombo 3.

El conjunto amarillo dispone de un coeficiente UEFA de 59.000 puntos y compartirá urna con varios equipos de notable potencial. Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk y Galatasaray están ya clasificados.

Las dos plazas restantes dependerán del play-off; en la proyección actual las ocuparían Lyon y Bodø/Glimt si superan sus eliminatorias.

ASÍ ESTÁ EL MAPA DEL VILLARREAL

BOMBO 1

PSG

Bayern Múnich

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

No pueden tocar: Real Madrid, Barcelona y Atlético.

BOMBO 2

Borussia Dortmund

Roma

Sporting de Lisboa

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

PSV

No puede tocar: Betis.

BOMBO 3

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Shakhtar

Galatasaray

Dos clasificados de la previa

BOMBO 4

Stuttgart

Como

Lens

Slavia de Praga

Equipos procedentes de la previa

La composición exacta de los dos últimos bombos no quedará cerrada hasta el miércoles por la noche.

Dos gigantes del bombo 1, sí o sí

El tercer bombo ya no protege al Villarreal como ocurría con el antiguo sistema de grupos. El formato obliga a enfrentarse a dos equipos de cada una de las cuatro urnas, uno en el Estadio de la Cerámica y otro a domicilio.

Eso significa que el Villarreal tendrá que jugar sí o sí contra dos de estos seis gigantes: PSG, Bayern, Liverpool, Inter, Manchester City y Arsenal.

No podrá cruzarse con Real Madrid, Barcelona ni Atlético, porque la UEFA impide los enfrentamientos entre clubes de una misma federación durante la fase liga. También queda descartado el Betis, situado en el bombo 2. Además, cada equipo puede medirse como máximo a dos rivales de un mismo país.

La fórmula

8 partidos

4 en el Estadio de la Cerámica

4 fuera

Y en cada bombo:

Un rival en casa + un rival fuera

Un sorteo cargado de viejos conocidos

La lista de posibles rivales está llena de nombres que forman parte de la historia europea del Villarreal.

Bayern Múnich. Una de las grandes hazañas amarillas. El Villarreal eliminó al gigante alemán en los cuartos de final de la Champions del 2022.

Liverpool. El rival que frenó al Submarino en aquellas semifinales del 2022.

Arsenal. Palabra mayor en la memoria grogueta: verdugo en las semifinales del 2006 y nuevamente rival en los cuartos del 2009.

Inter. El equipo al que el Villarreal eliminó en los inolvidables cuartos de final del 2006.

Manchester United. Un clásico europeo. Además de sus numerosos cruces en Champions, fue el rival de la histórica final de la Europa League conquistada por el Villarreal en Gdansk.

Y hay recuerdos mucho más recientes. Manchester City y Borussia Dortmund ya se enfrentaron al Villarreal en la Champions de la pasada temporada, en una edición que el conjunto amarillo pretende dejar definitivamente atrás.

Ismael Mateu

Y aparece el Como...

Entre los rivales más llamativos del bombo 4 está el Como 1907, una de las grandes revelaciones del fútbol italiano y ya clasificado directamente para la Champions.

El posible enfrentamiento tiene además un ingrediente de plena actualidad para el Villarreal. El club italiano está ultimando la incorporación de Willy Kambwala, cedido por el Submarino con una opción de compra de 10 millones de euros. Un Villarreal-Como podría provocar, por tanto, un reencuentro casi inmediato.

¿Cómo será el sorteo?

Los 36 equipos quedarán repartidos en cuatro bombos de nueve atendiendo a su coeficiente UEFA, con el campeón de la Champions como primer cabeza de serie.

Cada club recibirá:

2 rivales del bombo 1

2 del bombo 2

2 del bombo 3

2 del bombo 4

Uno de cada urna será en casa y otro fuera. La UEFA publicará el procedimiento definitivo durante la mañana del propio jueves, aunque el reglamento ya establece esas condiciones básicas.

Las fechas: Champions desde septiembre hasta enero

El Villarreal tampoco tendrá demasiado tiempo para digerir el resultado del sorteo. La fase liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre y terminará el 27 de enero del 2027.

Jornada 1: 8-10 septiembre

Jornada 2: 13-14 octubre

Jornada 3: 20-21 octubre

Jornada 4: 3-4 noviembre

Jornada 5: 24-25 noviembre

Jornada 6: 8-9 diciembre

Jornada 7: 19-20 enero

Jornada 8: 27 enero

Los ocho primeros pasarán directamente a octavos y los clasificados entre el noveno y el 24º puesto deberán disputar el play-off. Del 25º al 36º, eliminación.

La meta final tampoco pasa inadvertida: la Champions terminará el 5 de junio del 2027 en el Metropolitano de Madrid.

Pero antes está Mónaco. Y antes de Mónaco, dos noches para cerrar el puzle. El Villarreal ya conoce su bombo; ahora solo falta saber quiénes serán los ocho nombres que marcarán su nueva aventura por Europa.