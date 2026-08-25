Villarreal: ¡Nathan Saliba, fichado!

El Villarreal CF ha cerrado el fichaje de Nathan Saliba, una de las grandes prioridades de la dirección deportiva para reforzar el centro del campo. El acuerdo con el Anderlecht se ha alcanzado por 15 millones de euros fijos más variables, además de un porcentaje sobre una futura venta del futbolista.

La noticia la ha adelantado la cuenta de X de @FabrizioRomano y la ha confirmado este periódico.

Más potencial

El internacional canadiense, de 22 años, era uno de los nombres que más gustaban en La Cerámica y las negociaciones se han acelerado en las últimas horas después de que el club belga rebajara sus pretensiones iniciales, cercanas a los 20 millones.

Saliba, mundialista este verano con Canadá, llegó al Anderlecht hace un año procedente del CF Montréal y tenía contrato hasta 2029. Su juventud, capacidad física, recuperación y margen de crecimiento encajan en la política deportiva del Submarino.

Con su llegada, Iñigo Pérez suma el quinto efectivo para la medular, donde ya cuenta con Pape Gueye, Santi Comesaña, Carlos Maciá y Alassane Diatta.

Llegada inminente

Saliba se desplazará a Vila-real en las próximas horas para pasar la revisión médica y acabar de cerrar su incorporación.

La idea es que viaje el viernes a Vitoria, para la tercera jornada de LaLiga EA Sports, al menos para entrar en la dinámica de grupo, conocer a sus nuevos compañeros (aunque ya conoce a sus compatriotas Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan).

Noticia en elaboración por el Periódico Mediterráneo.