Lo que tienen en común, para el Villarreal, Mendizorroza, el Bernabéu y el Pizjuán

Mendizorroza vuelve a cruzarse este viernes 28 de agosto del 2026, a las 21.30 horas, en el camino del Villarreal. Y la historia advierte de la dificultad. El conjunto amarillo visita al Deportivo Alavés en la tercera jornada de LaLiga EA Sports en un estadio en el que solo ha conseguido ganar tres veces en sus 14 visitas en Primera División.

El balance es claramente desfavorable: tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Es decir, el Villarreal únicamente ha ganado el 21,4% de sus encuentros ligueros en Vitoria y ha conseguido 12 puntos de los 42 posibles.

Mendizorroza, en cifras

14 visitas en Primera División

3 victorias

3 empates

8 derrotas

21,4% de triunfos

0,86 puntos por partido

2020, año de la última victoria

Unos números que convierten Mendizorroza en uno de los campos que históricamente más se le han atragantado al Villarreal entre los actuales equipos de Primera División.

Hay estadios todavía peores

Eso sí, Mendizorroza no es el peor escenario de Primera para el Submarino.

El registro del Villarreal es todavía más negativo en el Santiago Bernabéu, donde apenas ha conseguido dos victorias en sus visitas ligueras y presenta un promedio inferior al medio punto por encuentro. También el Ramón Sánchez-Pizjuán arroja una media de puntos ligeramente inferior a la registrada en Vitoria.

La comparación, sin embargo, no resta dureza a los números frente al Alavés. Ocho de cada diez veces que el Villarreal ha visitado Mendizorroza no ha conseguido ganar.

Solo tres victorias en más de dos décadas

Las alegrías amarillas en Vitoria han sido escasas y muy repartidas en el tiempo.

2000/2001 | Alavés 0-1 Villarreal

Víctor Fernández marcó el gol de la primera victoria amarilla en Mendizorroza.

2017/2018 | Alavés 0-3 Villarreal

La mayor goleada del Submarino en Vitoria. Cédric Bakambu firmó un doblete y Carlos Bacca completó el triunfo.

2019/2020 | Alavés 1-2 Villarreal

La última victoria. Fer Niño decidió el partido en el último minuto poco después de entrar al terreno de juego.

Desde aquel encuentro, el Villarreal no ha vuelto a salir vencedor de Mendizorroza.

R. D. M.

Cinco visitas consecutivas sin ganar

La victoria de 2020 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el conjunto amarillo ha encadenado cinco desplazamientos ligueros a Vitoria sin conseguir los tres puntos.

El último precedente se produjo precisamente hace solo unos meses, el 13 de marzo del 2026, y terminó con empate 1-1.

El Alavés se adelantó en el minuto 40 después de que Rafa Marín introdujera el balón en su propia portería. El Villarreal sufrió para generar ocasiones claras y se encontró además con un inspirado Antonio Sivera.

Cuando la derrota parecía inevitable apareció Nicolas Pepe en el minuto 97. El atacante firmó un golazo para rescatar un punto y evitar que el Submarino volviera de vacío.

Gerard Moreno, en el último Alavés-Villarreal. / ADRIAN RUIZ HIERRO / EFE

Un campo de derrotas por la mínima

Hay otro detalle que retrata especialmente bien los enfrentamientos entre ambos conjuntos: cuando el Alavés gana al Villarreal en Mendizorroza, lo hace siempre por márgenes muy estrechos.

Las ocho derrotas amarillas en Vitoria han llegado por un solo gol de diferencia, una muestra de partidos habitualmente cerrados y de máxima igualdad.

Este viernes, el Villarreal vuelve a enfrentarse a esa particular barrera. Más de seis años después de su última victoria en Mendizorroza, tratará de romper una estadística que convierte el estadio vitoriano en una de las visitas más incómodas de su calendario.