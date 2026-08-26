Kambwala, al Como: así se ha cerrado su cesión desde el Villarreal

La salida de Willy Kambwala al Como 1907 deja bastante más que una simple cesión en el Villarreal CF. El club amarillo ha cerrado una operación especialmente favorable desde el punto de vista económico para liberar al central durante una temporada sin tener que soportar prácticamente ninguno de los costes vinculados al futbolista y manteniendo, al mismo tiempo, abierta la posibilidad de un traspaso importante el próximo verano.

Según ha podido saber Mediterráneo, el Como asumirá íntegramente la ficha de Kambwala durante la temporada 2026/2027 y abonará además al Villarreal una cantidad que permitirá cubrir la amortización correspondiente a su fichaje. El acuerdo contempla igualmente variables económicas a favor del Submarino.

A todo ello se añade el elemento más importante pensando en el futuro: el club que dirige Cesc Fàbregas dispondrá de una opción de compra de 10 millones de euros al término de la cesión. No se trata de una obligación, por lo que el Como podrá decidir el próximo verano si convierte la incorporación del defensa en definitiva.

Una cesión que prácticamente libera todo el coste

La estructura del acuerdo explica también por qué la aparición del Como terminó cambiando el destino de Kambwala cuando su llegada a Osasuna estaba prácticamente cerrada. El Villarreal y el conjunto navarro habían avanzado hasta el intercambio de documentación para una cesión que, en principio, no incluía opción de compra.

La entrada del equipo italiano modificó el escenario. El Como presentó unas condiciones económicas mucho más atractivas para el Villarreal y terminó llevándose al defensa. Para el Submarino, la operación permite sacar de la plantilla a un jugador que iba a disponer de pocas oportunidades, ahorrarse su salario durante todo el curso, cubrir el impacto anual de su fichaje y, además, conservar la posibilidad de ingresar 10 millones dentro de un año.

Kambwala llegó al Villarreal en el verano del 2024 procedente del Manchester United y firmó hasta el 30 de junio de 2029. El club inglés recibió entonces 5,5 millones de euros fijos, con una serie de variables que elevaron considerablemente el coste de la operación. Precisamente por eso, que el Como cubra ahora la amortización correspondiente al futbolista evita que la cesión suponga un lastre contable para el conjunto amarillo durante esta temporada.

El United también mira a Como

Hay un tercer actor pendiente de lo que ocurra con Kambwala. Cuando traspasó al central al Villarreal, el Manchester United se reservó una participación en una futura venta, además de otras garantías incluidas en aquella operación. Por tanto, si el Como ejecuta dentro de un año la opción de 10 millones, una parte de la operación corresponderá al conjunto de Old Trafford. Esa cláusula entraría en juego si el préstamo acaba convirtiéndose en un traspaso definitivo.

Mediterráneo

Para Kambwala, que acaba de cumplir 22 años, comienza ahora una nueva oportunidad después de una pasada temporada muy condicionada por una grave lesión muscular. El franco-congoleño deja provisionalmente el Villarreal después de haber disputado 23 encuentros con el primer equipo amarillo y tendrá en la Serie A, además de la máxima competición europea con el Como, el escenario para recuperar continuidad.

El Villarreal, mientras tanto, consigue exactamente lo que buscaba con su salida: minutos para un activo joven sin asumir su coste durante esta temporada y una puerta abierta a ingresar 10 millones de euros en 2027.