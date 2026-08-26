Nathan Saliba cumple un sueño en el Villarreal: «He luchado durante toda mi carrera para llegar a un club así»

Tranquilo y lleno de confianza en su fútbol. Así ha sido la presentación oficial de Nathan Saliba (Longueuil, Canadá, 7 de febrero de 2004) como nuevo jugador del Villarreal CF. Un centrocampista de grandes condiciones para el estilo de Iñigo Pérez que completa, salvo giro de última hora, una plantilla de muchas garantías para las tres competiciones. Estas han sido las declaraciones del nuevo jugador del Submarino.

Fernando Roig Negueroles y Nathan Saliba (Villarreal). / VILLARREAL CF

¿Cómo se siente?

"Estoy muy feliz de llegar a un gran club como este. Me ilusiona el proyecto y quiero aportar mis cualidades aquí y mejorar como jugador. Tenemos un gran equipo, con grandes jugadores y un fantástico cuerpo técnico y tengo muchas ganas"

¿Qué supone llegar al Villarreal?

"Significa mucho. Desde que empecé mi carrera, he luchado por una oportunidad así, la de llegar a un gran club como este. Jugar la Champions es un gran sueño para todos los jugadores. Es algo muy ilusionante. Tengo muchas ganas. Es un gran paso en mi carrera jugar en el Villarreal".

Sus virtudes y forma de jugar

"Voy a aportar mucho trabajo. Me gusta atacar y defender para el equipo. Ser agresivo y directo con y sin balón. Ese es mi principal virtud. Quiero ayudar al equipo en goles y asistencias. Especialmente en ataque".

Qué le han dicho Tani y Buchanan

"Me contaron muchas cosas. Sobre el equipo, la ciudad, el club, las expectativas. Que hay un gran grupo de jugadores y que busca hacer un buen fútbol. Han hablado muy bien del club. También hay muchas cosas que debo descubrir aquí".

Nathan Saliba, centrocampista canadiense de 22 años que jugaba en el Anderlecht. / ANDERLECHT

La competencia en el centro del campo

"La competencia es buena. Nos empuja a ser mejores cada día y a ganar partidos. Ellos me apretarán y yo a ellos. Esto hará al equipo mejor, que es lo más importante".

Referentes en Canadá

"Es un reflejo de que se están haciendo bien las cosas en Canadá y EEUU con la juventud. Muchos niños están trabajando bien y se pueden fijar en nosotros para tenernos como modelo y que sepan que pueden llegar a grandes clubes europeos. Es una responsabilidad que podemos tener y esperamos tener un impacto positivo en la imagen del fútbol canadiense".

Impresión junto a los nuevos compañeros

"Mis impresiones son buenas, como esperaba. Es un grupo fantástico y con mucho talento. Estoy muy contento de poder estar aquí entrenando al nivel más alto. No he tenido tiempo de hablar mucho con el entrenador. Lo haré pronto".

¿Cuándo supo del interés?

"No lo supe hasta no sé cuándo. Villarreal tiene muy buen scouting. Y sabía que estaba en la lista de nombres para refuerzos y estuve muy feliz de que fuese así".