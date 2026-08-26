Las ocho claves del fichaje de Nathan Saliba por el Villarreal

El Villarreal ya tiene al mediocentro que buscaba. Nathan-Dylan Saliba, internacional canadiense de 22 años, llega procedente del Anderlecht para completar una demarcación considerada prioritaria por la dirección deportiva. Una operación importante por inversión, duración y perfil del futbolista. Estas son las ocho claves para entender su fichaje.

1. Una operación de 15 millones

El Villarreal abonará al Anderlecht 15 millones de euros fijos, cantidad a la que se añadirán variables y un porcentaje de una futura venta. El club amarillo ha conseguido rebajar las pretensiones iniciales del conjunto belga, que aspiraba a acercarse a los 20 millones.

No es una inversión menor por un jugador de 22 años, pero en Vila-real entienden que incorpora rendimiento inmediato y potencial de revalorización.

2. Contrato hasta el 2031

La apuesta también queda reflejada en la duración del vínculo. Saliba firma por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

El Villarreal ata así buena parte de los mejores años de un futbolista que acaba de cumplir 22 y que todavía tiene margen de crecimiento después de superar con nota su primer salto al fútbol europeo.

3. No es un fichaje de última hora

Su nombre no apareció en la agenda amarilla en los últimos días del mercado. Saliba llevaba tiempo controlado por la dirección deportiva, que ya seguía su evolución cuando militaba en el CF Montréal.

Su posterior llegada al Anderlecht permitió comprobar cómo respondía a una competición europea más exigente. Y las dudas terminaron de despejarse. El canadiense era la opción preferente para completar el centro del campo.

4. ¿Qué tipo de mediocentro ficha el Villarreal?

Energía, recuperación y verticalidad. Son tres de las características que mejor definen a Saliba.

No es un mediocentro estático. Destaca por su despliegue físico, agresividad para recuperar, movilidad y capacidad para conducir hacia delante. Un jugador preparado para abarcar metros y acelerar después del robo.

Precisamente aquello que demanda el nuevo Villarreal de Iñigo Pérez.

5. Un perfil pensado para la presión de Iñigo

Su fichaje tiene mucho que ver con el modelo que pretende implantar el entrenador navarro. El Villarreal quiere defender hacia delante, presionar arriba y recuperar cerca de la portería contraria.

Ese fútbol provoca un enorme desgaste en los centrocampistas y obliga a disponer de piernas frescas. Con LaLiga EA Sports, Copa del Rey y Champions League, no sería extraño que Iñigo Pérez llegase a cambiar incluso la pareja completa de mediocentros entre partidos durante los tramos más cargados del calendario.

6. Cinco medios y dos canteranos

Saliba se incorpora a una medular en la que Pape Gueye y Santi Comesaña parten como futbolistas consolidados, mientras Alassane Diatta y Carlos Maciá han dado el salto desde el filial.

El Villarreal mantiene su apuesta por ambos jóvenes, pero pretende que su adaptación a la máxima exigencia sea progresiva. Saliba tiene también solo 22 años, aunque aterriza con mayor recorrido profesional, experiencia europea y un Mundial a sus espaldas.

7. Llega preparado para competir

El internacional canadiense no aterriza después de varias semanas apartado de la competición. Regresó al Anderlecht tras disputar el Mundial con Canadá y ha continuado acumulando trabajo y minutos durante este inicio de temporada.

Eso permitirá que su integración física sea mucho más rápida. Está previsto que se incorpore de inmediato a la dinámica de Iñigo Pérez y comience a conocer a sus nuevos compañeros y los automatismos del equipo. Podría viajar el viernes a Vitoria, ya que esta mañana ya se ejercitará en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde será presentado a las 12.00 horas.

8. Canadá, pasaporte haitiano... y un mercado prácticamente cerrado

Su adaptación tendrá dos aliados muy claros. En el Villarreal coincidirá con sus compañeros de la selección canadiense Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, por lo que llegará a un vestuario en el que ya dispone de referencias muy próximas.

Además, Saliba cuenta con pasaporte haitiano, circunstancia que le permite no ocupar plaza de extracomunitario en España.

Su fichaje deja, además, la plantilla prácticamente completada. Salvo oportunidad inesperada en los últimos días, la principal operación pendiente pasa por resolver la salida de Willy Kambwala, con el Como como destino más avanzado.

El Villarreal pone así la pieza que faltaba en el centro del campo. Quince millones, cinco temporadas y un futbolista al que llevaba siguiendo desde Norteamérica para dotar al proyecto de Iñigo Pérez de algo imprescindible para su idea de juego: piernas, presión y capacidad para avanzar.