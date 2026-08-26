¿Qué opina Fernando Roig Negueroles sobre el mercado del Villarreal y los objetivos para esta temporada?

El Villarreal CF afronta la recta final del mercado con la sensación de tener los deberes prácticamente hechos. Así lo trasladó ayer el consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles, durante la presentación de Nathan Saliba, el último refuerzo del Submarino para apuntalar el centro del campo. Salvo giro inesperado, esta será la plantilla del año I de Iñigo Pérez como técnico del Submarino.

El dirigente amarillo es prudente, consciente de que en el mercado nunca puede darse nada por cerrado hasta el último minuto, pero dejó claro que el club está muyt satisfecho con la plantilla que ha construido para la temporada 2026/2027. «Hasta el día que se cierra nunca se sabe, pero estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Nos gustaría no tener que sacar a nadie y contar con la plantilla que tenemos», explicó.

Roig Negueroles también fue preguntado por la salida de Willy Kambwala, cedido finalmente al Como. El consejero delegado evitó entrar en detalles sobre la operación y mantuvo la línea habitual del club en este tipo de acuerdos. «Nos gusta mantener en privado los acuerdos con los clubes. Hay distintos acuerdos», apuntó.

La firma entre Nathan Saliba y Fernando Roig Negueroles. / VILLARREAL CF

La apuesta por Saliba

Uno de los nombres propios de la jornada fue Nathan Saliba, centrocampista canadiense que llega para aumentar la competencia en la medular amarilla. Roig Negueroles explicó que su fichaje responde al trabajo de seguimiento de la dirección deportiva y a un perfil que encajaba tanto por presente como por futuro. «Seguimos muchos jugadores, todos los años y de todas las ligas. Hay informes de la MLS, pero en Europa lo ha hecho muy bien. Ha encajado en calidad y características. Es un jugador que ha demostrado que puede jugar en nuestro equipo perfectamente. Y su juventud nos ayuda a pensar que es un buen jugador para ahora y para el futuro», señaló.

El Villarreal incorpora así a un futbolista joven, físico y con margen de crecimiento, que llega para reforzar una zona en la que ya están Pape Gueye, Santi Comesaña, Alassane Diatta y Carlos Maciá. Una sala de máquinas con mucha competencia y en la que Saliba tendrá que ganarse un sitio desde el primer día.

Ambición en todas las competiciones

Respecto a los objetivos de la temporada, Roig Negueroles fue claro. El primer reto, insistió, vuelve a ser asegurar la permanencia cuanto antes. A partir de ahí, el Villarreal quiere mirar hacia arriba, repetir en Eueopa y mejorar en las competiciones cortas. «Mantener la categoría, como todos los años. A partir de ahí, ser ambiciosos, llegar lejos en las copas y mejorar lo del año pasado. No es fácil ganar un partido en la Champions. En la Copa queremos llegar lo más lejos posible, que nunca lo conseguimos. Queremos romper la maldición. Todas las competiciones son importantes y queremos llegar lejos en todas. En Liga, nos gustaría llegar lejos como hicimos el año pasado», afirmó.