Fernando Roig analiza el sorteo del Villarreal: «Tenemos que aprender de los errores y hacer una buena Champions»

Fernando Roig valoró con satisfacción el sorteo de la Champions League 2026/27 y puso el foco tanto en el atractivo de los rivales como en la necesidad de que el Villarreal mejore de forma considerable la imagen ofrecida el pasado curso.

El presidente amarillo, el más longevo entre los clubes participantes en la Champions y las cinco grandes ligas, destacó lo especial que supone seguir viviendo noches europeas después de tres décadas al frente de la entidad. «Para mí son 30 años y estar en Champions es una gran satisfacción. Este sorteo no lo había vivido porque el año pasado no estuve. Nos han tocado muy buenos equipos, como es toda la Champions», explicó desde Mónaco.

Roig repasó también algunos de los principales atractivos que deja el sorteo. «El United viene, el Nápoles viene y el Sabah de Bakú. Tenemos un partido bonito en Anfield, donde se encontrarán dos exentrenadores, y terminamos en Praga», señaló.

El Villarreal recibirá en La Cerámica a PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah, mientras que deberá visitar a Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe y Slavia de Praga. Un calendario exigente que todavía deberá ordenarse en las próximas horas.

Aprender de la pasada Champions

Más allá de los nombres, Roig fue especialmente autocrítico al recordar la última experiencia europea del Submarino. El Villarreal firmó una mala fase Liga y solo pudo sumar un punto, un resultado muy por debajo de las expectativas.

«Tenemos que aprender del año pasado. Hicimos una mala Champions, hicimos solo un punto. Este año tenemos que mejorar, aprender de los errores para no cometerlos y hacer una buena Champions», remarcó el máximo mandatario amarillo.

Roig quiso así mirar hacia adelante y confiar en que la experiencia adquirida sirva para competir mejor en una edición que vuelve a presentar un nivel altísimo. «Vamos a esperar, no tenemos más remedio que esperar», añadió sobre el calendario definitivo.